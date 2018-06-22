Хадльгримссон: Нас наказали в этом матче, но давайте похвалим нигерийцев

Главный тренер сборной Исландиипосле поражения от нигерийцев в матче группового этапа чемпионата мира заявил, что сегодня был не день исландцев.

Исландцы в пятницу на «Волгоград Арене» уступили нигерийцам со счетом 0:2.

«Была очень трудная игра с Аргентиной, но к этой игре (с Нигерией) мы были готовы. Первый тайм прошел более или менее нормально, все нормально играли на своих позициях.

Но первый гол изменил всю игру, нам пришлось рисковать, идти вперед, но нигерийцы очень здорово умеют использовать свои шансы. Они хорошо шли вперед.

Никто не думал, что мы без поражений пройдем этот групповой этап. Нам осталось обыграть Хорватию. Это трудно сделать, а сегодня был не наш день.

В наших стратегии и тактике не было ничего плохого, тактика не была неправильной, просто мы беззубо атаковали.

А стандарты не получились, потому что нигерийцы отлично проявили себя "на втором этаже", да и в общем они хорошо себя проявили в этом матче.

Мы ожидали то, что будут делать нигерийцы на поле, трех центральных защитников в составе», — цитирует тренера «Р-Спорт».

Хадльгримссон похвалил главного тренера сборной Нигерии Гернота Рора.

«Нигерийцы не удивили нас, мы готовились к обеим их тактическим расстановкам. Но после потери мяча им удавалось сразу отобрать мяч.

Нас наказали в этом матче, но давайте похвалим нигерийцев. Главный тренер Гернот Рор заслуживает похвалы и аплодисментов», — сказал он.