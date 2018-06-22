Болельщика сборной Аргентины наказали за оскорбление россиянки
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Фанат опубликовал в своих социальных сетях видеоролик, на котором просит россиянку произнести несколько неприличных фраз, пользуясь её незнанием испанского языка.
«Сексистское и неуважительное поведение. После того, как российские власти рассмотрели наше обращение, Фернандо Пенови, аргентинец, который использовал молодую россиянку для этих сальностей, не сможет больше войти на стадион», – сообщила Буллрич в своем микроблоге в Twitter.
Sexista e irrespetuoso. Después de que las autoridades rusas dieran lugar a nuestro pedido, Fernando Penovi, el argentino que usó a una joven rusa para decir obscenidades, no podrá ingresar a los estadios. Se suma a los 3000 que quedaron fuera del #MundialRusia2018. pic.twitter.com/CTTgZ0RDSR— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 21 de junho de 2018