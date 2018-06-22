Аргентинского болельщика лишили права посещать матчи чемпионата мира по футболу в России за то, что он оскорбил россиянку, сообщила министр безопасности южноамериканской страны

Болельщика сборной Аргентины наказали за оскорбление россиянки GettyImages 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

Фанат опубликовал в своих социальных сетях видеоролик, на котором просит россиянку произнести несколько неприличных фраз, пользуясь её незнанием испанского языка.

«Сексистское и неуважительное поведение. После того, как российские власти рассмотрели наше обращение, Фернандо Пенови, аргентинец, который использовал молодую россиянку для этих сальностей, не сможет больше войти на стадион», – сообщила Буллрич в своем микроблоге в Twitter.