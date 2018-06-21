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    ЧМ-2018. Аргентина — Хорватия 0:3Фотогалерея: ЧМ-2018. Аргентина — Хорватия 0:3
    Короче, ЧМ. 20 и 21 июня
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    Сборная Хорватии разгромила Аргентину и гарантировала себе место в плей-офф

    Аргентина — Хорватия 0:3, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Аргентины Сборная Хорватии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Хорватии одержала победу над командой Аргентины в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

    Лука Модрич
    Лука Модрич
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    Встреча группы D, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0.

    Первый тайм прошел в равной борьбе. Аргентинцы больше владели мячом, но Лионель Месси с ним практически не встречался. Кроме того, подопечные Хорхе Сампаоли не нанесли ни одного удара в створ ворот.

    Хорватам удалось выйти вперед на 53-й минуте, когда фатальную ошибку допустил Вилли Кабальеро. Вратарь сборной Аргентины хотел отдать передачу своему защитнику, но вместо этого подарил мяч Анте Ребичу, который не дал сфере опуститься и выполнил результативный удар.

  • ЧМ-2018. Аргентина — Хорватия 0:3
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    • Аргентинцы сразу же бросились отыгрываться, но в атаке у них практически ничего не получалось. Можно вспомнить разве что удар Максимильяно Месы, после которого Даниэль Субашич отразил мяч перед собой, а Месси и Гонсало Игуаин не успели сыграть на добивании.

    На 80-й минуте преимущество Хорватии удвоил Лука Модрич, который нанес блестящий обводящий удар из-за пределов штрафной площади.

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    Победную точку уже в компенсированное время поставил Иван Ракитич, поразивший пустые ворота после блестящей передачи Матео Ковачича.

    Хорватия набрала шесть очков и досрочно вышла в плей-офф. Аргентина с одним очком сохраняет шансы на выход из группы, но они не слишком велики.

    Еще один матч в этой группе пройдет 22 июня. В нем сыграют Исландия и Нигерия.

    ЧМ-2018. Группа D
    Аргентина – Хорватия – 0:3 (0:0)
    Голы: 0:1 – 53 Ребич, 0:2 – 80 Модрич, 0:3 – 90+1 РакитичАргентина: Кабальеро, Отаменди, Меркадо, Тальяфико, Маскерано, Перес (Дибала, 68), Сальвио (Павон, 56), Меса, Акунья, Месси, Агуэро (Игуаин, 54)Хорватия: Субашич, Ловрен, Стринич, Врсалько, Вида, Модрич, Брозович, Перишич (Ковачич, 82), Ракитич, Ребич (Крамарич, 57), Манджукич (Чорлука, 90+3)Предупреждения: Ребич (39), Меркадо (51), Манджукич (58), Врсалько (67), Отаменди (85), Акунья (87), Брозович (90+4)
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