Аргентина — Хорватия 0:3, обзор матча

Сборнаяодержала победу над командойв матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

Встреча группы D, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0.

Первый тайм прошел в равной борьбе. Аргентинцы больше владели мячом, но Лионель Месси с ним практически не встречался. Кроме того, подопечные Хорхе Сампаоли не нанесли ни одного удара в створ ворот.

Хорватам удалось выйти вперед на 53-й минуте, когда фатальную ошибку допустил Вилли Кабальеро. Вратарь сборной Аргентины хотел отдать передачу своему защитнику, но вместо этого подарил мяч Анте Ребичу, который не дал сфере опуститься и выполнил результативный удар.

Аргентинцы сразу же бросились отыгрываться, но в атаке у них практически ничего не получалось. Можно вспомнить разве что удар Максимильяно Месы, после которого Даниэль Субашич отразил мяч перед собой, а Месси и Гонсало Игуаин не успели сыграть на добивании.

На 80-й минуте преимущество Хорватии удвоил Лука Модрич, который нанес блестящий обводящий удар из-за пределов штрафной площади.

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Победную точку уже в компенсированное время поставил Иван Ракитич, поразивший пустые ворота после блестящей передачи Матео Ковачича.

Хорватия набрала шесть очков и досрочно вышла в плей-офф. Аргентина с одним очком сохраняет шансы на выход из группы, но они не слишком велики.

Еще один матч в этой группе пройдет 22 июня. В нем сыграют Исландия и Нигерия.