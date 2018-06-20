Табарес: Надо выиграть матч против России или умереть

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес заявил, что его команде обязательно надо выиграть матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу против сборной России.

В среду на «Ростов Арене» уругвайцы победили команду Саудовской Аравии со счетом 1:0 в матче второго тура в группе A и вышли в 1/8 финала.

В заключительном туре группового этапа 25 июня в Самаре сборная Уругвая сыграет с командой России за первое место в квартете.

«Теперь у нас есть возможность сыграть против команды-хозяйки чемпионата мира, против команды, которая тоже пробилась в плей-офф и которую будет поддерживать большое количество болельщиков.

В матче с Россией мы постараемся улучшить свою игру. Этот матч надо выиграть или умереть. Мы хотим в этой встрече показать хороший футбол и выиграть.

Можно уже сказать, что мы играем на высоком уровне. Мы в хорошей форме на этом чемпионате мира», — сказал Табарес агентству «Р-Спорт».

В случае ничьей выше в турнирной таблице окажется сборная России, так как у нее лучше суммарная разница забитых и пропущенных мячей.

«Футболисты сборной Саудовской Аравии очень талантливые, они быстрые, техничные. В этом матче меня удивил уровень, на котором играла моя команда в первом тайме. Мы играли очень расслабленно.

Возможно, соперник заставил нас так действовать. После матча с Россией игроки Саудовской Аравии хорошо поработали и заслужили наше уважение. Они больше контролировали мяч, но, к счастью, это не сказалось на результате», — сказал Табарес.

Тренер считает, что все соперники по плей-офф будут сложными для его команды.

«Мы в нашей стране рассуждали о соперниках, не зная, как они будут играть на чемпионате мира, не зная их уровень. У нас есть масса сильных сторон, мы не должны предаваться эйфории.

На этом турнире вы не увидите результатов 10:1, все команды очень сильные. Номер сборной в мировом рейтинге не всегда соответствует реальности», — заявил специалист.