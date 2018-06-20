Главный тренер сборной Англии вывихнул плечо

Главный тренер сборной Англиивывихнул плечо, информирует официальный сайт FA.

Инцидент случился во время пробежки на базе команды в Выхино в преддверии матча ЧМ-2018 против Панамы.

«Похоже, я не смогу столь активно праздновать голы сборной Англии в будущем.

Доктор четко дал понять, что победный жест с взмахиванием кулаков в воздухе недопустим.

Хорошо, что это произошло со мной, а не с кем-то из игроков. Немного расстроен, так как я шел на рекордное время в забеге на 10 км», – сказал Саутгейт.

Матч Англия – Панама состоится в воскресенье, 24 июня, и начнется в 15:00.