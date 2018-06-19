Сиссе: Эйфории у Сенегала не должно быть, с Японией будет сложно

Футболисты сборной Сенегала не должны впадать в эйфорию после победы над командой Польши в матче чемпионата мира, заявил главный тренер сенегальцев

Встреча группы Н, прошедшая во вторник в Москве на стадионе «Спартак», завершилась со счетом 2:1 в пользу сенегальцев.

«Это был сложный матч, мы знали, с какой командой будем играть, это опасный соперник. Одна из лучших европейских команд. Думаю, что сегодня тактически и эмоционально мы справились.

А еще важнее то, что мы победили. Это значит, что мы можем начать турнир самым лучшим образом, но эйфории не должно быть, потому что и с Японией будет сложно.

У нас была сильная команда, не стоит недооценивать ее. Мы знали, с кем будем играть, и знали, что наша расстановка может дать результат.

Мы знали, что основной нападающий поляков — (Роберт) Левандовский, но мы правильно сыграли. Конечно, нам немного повезло, когда мы забили первый гол. Но тем не менее мы сыграли правильно.

Выигрыш в первом матче показывает, что мы начали турнир с правильным темпом. Но и второй, и третий матчи тоже важны. Я надеюсь, что другие африканские команды тоже смогут добиться результата.

Все знают, что второй матч может стать решающим. Порой можно провалиться в первом, но нагнать потом. Не надо думать, что африканские команды слабые. Они еще могут прибавить на этом чемпионате мира», — отметил Сиссе в интервью «Р=Спорт».

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Во втором туре группового этапа Колумбия встретится с Польшей, а Япония — с Сенегалом. Оба матча пройдут 24 июня.