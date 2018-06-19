Россия — Египет 3:1, обзор матча

одержала победу над(3:1) в матче 2-го тура группы А чемпионата мира по футболу.

Матч прошел в Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург». Главный арбитр матча — Энрике Касерес Вильяфанте из Парагвая.

Первый матч прошел в равной борьбе, с небольшим преимуществом египтян и почти без опасных моментов.

На 16-й минуте Газинский подарил мяч сопернику в простой ситуации, и тут же сборная России чуть не пропустила — Махмуд Хассан подбежал к штрафной и нанёс обводящий удар рядом с дальней штангой.

Практически в ответной атаке Денис Черышев взял подбор и классно пробил издали, но мяч полетел чуть выше перекладины.

В концовке первого тайма Мохамед Салах получил мяч на линии штрафной и из-под Жиркова и Игнашевича пробил рядом с дальней штангой.

Счет в матче был открыт на 47-й минуте. Зобнин пробил с подбора в сторону Дзюбы, в штрафную Египта, а опередивший российского форварда Ахмед Фатхи коленом срезал мяч в угол своих ворот.

На 59-й минуте Дзюба подключил справа Самедова, который вовремя сыграл на Фернандеса, а натурализованный бразилец ушёл от оппонента и прострелил на свободного Черышева. Денис египтян не простил, расстреляв ворота мощным ударом низом.

Спустя три минуты счет стал крупным. Артём Дзюба выгрыз мяч у чужой штрафной, классно ушёл от Хегази и расстрелял ближний угол ворот Эль-Шенави.

Отквитать один мяч египтянам удалось на 73-й минуте — российские защитники уронили Мохамеда Салаха на границе штрафной и получили пенальти в свои ворота, который реализовал сам пострадавший.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Россияне набрали шесть очков и стали первой на ЧМ-2018 командой, которая гарантировала себе выход в плей-офф турнира.

В первом туре сборная России разгромила со счетом 5:0 команду Саудовской Аравии (фото, пресса), а Египет со счетом 0:1 уступил Уругваю (фото, пресса).

Сборная Уругвая во втором туре сыграет 20 июня с командой Саудовской Аравии (прогноз).