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    ЧМ-2018. Россия — Египет 3:1Фотогалерея: ЧМ-2018. Россия — Египет 3:1
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    Россия обыграла Египет и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018

    Россия — Египет 3:1, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Сборная Египта Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная России одержала победу над командой Египта (3:1) в матче 2-го тура группы А чемпионата мира по футболу.

    Россия — Египет
    Россия — Египет
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    Матч прошел в Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург». Главный арбитр матча — Энрике Касерес Вильяфанте из Парагвая.

    Первый матч прошел в равной борьбе, с небольшим преимуществом египтян и почти без опасных моментов.

    На 16-й минуте Газинский подарил мяч сопернику в простой ситуации, и тут же сборная России чуть не пропустила — Махмуд Хассан подбежал к штрафной и нанёс обводящий удар рядом с дальней штангой.

    Практически в ответной атаке Денис Черышев взял подбор и классно пробил издали, но мяч полетел чуть выше перекладины.

  • ЧМ-2018. Россия — Египет 3:1
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    • В концовке первого тайма Мохамед Салах получил мяч на линии штрафной и из-под Жиркова и Игнашевича пробил рядом с дальней штангой.

    Счет в матче был открыт на 47-й минуте. Зобнин пробил с подбора в сторону Дзюбы, в штрафную Египта, а опередивший российского форварда Ахмед Фатхи коленом срезал мяч в угол своих ворот.

    На 59-й минуте Дзюба подключил справа Самедова, который вовремя сыграл на Фернандеса, а натурализованный бразилец ушёл от оппонента и прострелил на свободного Черышева. Денис египтян не простил, расстреляв ворота мощным ударом низом.

    Спустя три минуты счет стал крупным. Артём Дзюба выгрыз мяч у чужой штрафной, классно ушёл от Хегази и расстрелял ближний угол ворот Эль-Шенави.

    Отквитать один мяч египтянам удалось на 73-й минуте — российские защитники уронили Мохамеда Салаха на границе штрафной и получили пенальти в свои ворота, который реализовал сам пострадавший.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Россияне набрали шесть очков и стали первой на ЧМ-2018 командой, которая гарантировала себе выход в плей-офф турнира.

    В первом туре сборная России разгромила со счетом 5:0 команду Саудовской Аравии (фото, пресса), а Египет со счетом 0:1 уступил Уругваю (фото, пресса).

    Сборная Уругвая во втором туре сыграет 20 июня с командой Саудовской Аравии (прогноз).

    ЧМ-2018. Группа А
    Россия – Египет – 3:1 (0:0)​
    Голы: Фатхи, 47 — в свои ворота (1:0). Черышев, 59 (2:0). Дзюба, 62 (3:0). Салах, 73 — с пенальти (3:1)Россия: Акинфеев, Мариу Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков (Кудряшов, 86), Самедов, Газинский, Зобнин, Головин, Черышев (Кузяев, 74), Дзюба (Смолов, 79)Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Хегази, Габр, Абдельшафи, Хамед, Эль-Нени (Варда, 64), Саид, Салах, Трезеге (Собхи, 68), Мохсен (Кахраба, 82)Предупреждения: Трезеге, 57. Смолов, 84
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