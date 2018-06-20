Кого судья накажет больше?

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    Уругвай – Саудовская Аравия. Прогноз и ставки на матч 2-го тура группы А на чемпионате мира 20 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Уругвая Сборная Саудовской Аравии
    Прогноз на Уругвай – Саудовская Аравия
    Эдинсон Кавани
    В рамках группового раунда ЧМ-2018 сборная Уругвая 20 июня примет сборную Саудовской Аравии. Начало противостояния – в 18:00 по Москве. Прогноз на Уругвай – Саудовская Аравия.
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    Уругвай

    Все южноамериканские команды не любят выходить из своей зоны комфорта – то есть покидать дом. Сборная Уругвая не исключение. За девять выездных матчей во время квалификации «чарруа» добыли только две победы и пропустили 13 из 20-ти мячей.

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    • Потому удивляться неяркой игре подопечных Оскара Табареса в стартовом туре не стоит. Да и то, откровенно слабым в исполнении уругвайцев был только первый тайм. Моменты были даже в первой половине – шесть ударов. Но качество их реализации явно подкачало – одно попадание в рамку.

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    Хотя за время квалификации средняя точность ударов сборной Уругвая была 54,2% — это лучший показатель среди всех сборных Южной Америки. Скорее всего, «небесные олимпийцы» должны освоиться и улучшить свою статистику уже в ближайшей игре.

    Саудовская Аравия

    Для многих стало неожиданностью крупное поражение саудитов от сборной России. Если до главного турнира в африканском отборе Саудовская Аравия в среднем пропускала ровно один гол за игру, то в стартовом туре «глотнула» сразу пять мячей от Головина и Ко.

    Однако преждевременно хоронить «орлов пустыни» не стоит. Мы не станем утверждать, что азиаты смогут перевернуть ситуацию в группе, но подложить свинью тому же Уругваю – вполне может быть.

    Все будет зависеть от направленности действий и атакующего рвения игроков Саудовской Аравии. По всем законам логики, терять «зеленым» уже нечего. Результат сомнителен, а имя сборной – ясно где. Потому ждем активной игры от саудитов.

    Прогноз

    Самым простым и логичным решением было бы поставить на победу саудитов по желтым карточкам. Да, сборная Уругвая во время отбора в среднем получала 2,06 «горчичника» за игру, но в тяжелом матче против Египта «чарруа» ни разу не попали под наказание судьи.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Более того, они совершили всего шесть фолов. Саудовская Аравия тоже команда не конфликтная. Но постоянно чувствовать, как о тебя вытирают ноги – дело не из приятных. За победу саудитов по «горчичникам» дают 1,79.

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