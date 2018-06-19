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    Куадрадо: Удаление Санчеса стало большой потерей в игре со сборной Японии

    Сборная Колумбии Сборная Японии Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Хавбек сборной Колумбии Хуан Куадрадо признался, что удаление Карлоса Санчеса стало большой потерей в матче групповой стадии чемпионата мира с командой Японии.

    Хуан Куадрадо
    Хуан Куадрадо
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    Встреча группы H, прошедшая во вторник на «Мордовия Арене» в Саранске, завершилась поражением колумбийцев со счетом 1:2.

    На третьей минуте матча колумбийцы остались в меньшинстве из-за удаления, а на шестой минуте японцы открыли счет.

  • ЧМ-2018. Колумбия — Япония 1:2
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    • «Когда был удален Карлос (Санчес), мы ощутили большую потерю, но нам нужно было еще играть весь матч.

    Сам Карлос сейчас очень расстроен. Он играет большую роль в центре поля. После его удаления мы пытались поставить мяч под контроль, но японцы делали это гораздо лучше.

    Это очень сильный соперник, но нам все равно удавалось создавать голевые моменты. Правда, не удалось победить, и теперь мы должны сделать максимум в оставшихся играх.

    Мы верим, что все еще возможно на этом чемпионате мира», — сказал Куадрадо агентству «Р-Спорт».

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Во втором туре группового этапа Колумбия встретится с Польшей, а Япония — с Сенегалом. Оба матча пройдут 24 июня.

    Польша в матче 1-го тура уступила Сенегалу со счетом 1:2.

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