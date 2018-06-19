Польша — Сенегал 1:2, обзор матча

потерпела поражение от(1:2) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу-2018.

Встреча 1-го тура группы Н прошла в Москве, на «Открытие Арене».

Счет в матче на 37-й минуте открыли африканцы. Полузащитник Идрисса Гейе получил мяч перед штрафной Польши и пробил в дальний угол, но на пути мяча встал защитник Тьяго Сионек, который ногой срезал его в противоположный угол своих ворот.

На 60-й минуте сенегальцы удвоили преимущество, довольно курьезным способом. Абитр разрешил африканскому форварду М'Байе Ньянгу выйти на поле после медицинской помощи, и тут же последовала ошибка поляков с пасом назад.

Щенсны за пределами своей штрафной пролетел мимо мяча, который был усилиями Ньянга послан в пустые ворота сборной Польши.

Отквитать один мяч полякам удалось на 86-й минуте. Полузащитник Гжегож Крыховяк выскочил на подачу со штрафного и расстрелял ворота ударом головой.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Сборная Сенегала набрала 3 очка и делит 1-2 место с командой Японии, которая ранее со счетом 2:1 обыграла команду Колумбии (фото, пресса).

Во втором туре сенегальцы сыграют 24 июня в Екатеринбурге с Японией, а сборная Польши в этот же день встретится в Казани с Колумбией.