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    Сборная Сенегала одержала победу над Польшей на ЧМ-2018

    Польша — Сенегал 1:2, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Польши Сборная Сенегала Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Польши потерпела поражение от команды Сенегала (1:2) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу-2018.

    Польша — Сенегал
    Польша — Сенегал
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    Встреча 1-го тура группы Н прошла в Москве, на «Открытие Арене».

    Счет в матче на 37-й минуте открыли африканцы. Полузащитник Идрисса Гейе получил мяч перед штрафной Польши и пробил в дальний угол, но на пути мяча встал защитник Тьяго Сионек, который ногой срезал его в противоположный угол своих ворот.

  • ЧМ-2018. Польша — Сенегал 1:2
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    • На 60-й минуте сенегальцы удвоили преимущество, довольно курьезным способом. Абитр разрешил африканскому форварду М'Байе Ньянгу выйти на поле после медицинской помощи, и тут же последовала ошибка поляков с пасом назад.

    Щенсны за пределами своей штрафной пролетел мимо мяча, который был усилиями Ньянга послан в пустые ворота сборной Польши.

    Отквитать один мяч полякам удалось на 86-й минуте. Полузащитник Гжегож Крыховяк выскочил на подачу со штрафного и расстрелял ворота ударом головой.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Сборная Сенегала набрала 3 очка и делит 1-2 место с командой Японии, которая ранее со счетом 2:1 обыграла команду Колумбии (фото, пресса).

    Во втором туре сенегальцы сыграют 24 июня в Екатеринбурге с Японией, а сборная Польши в этот же день встретится в Казани с Колумбией.

    ЧМ-2018. Группа Н
    Польша — Сенегал — 1:2 (0:1)
    Голы: Ционек, 37 — в свои ворота (0:1). Ньянг, 60 (0:2). Крыховяк, 86 — штрафной (1:2)Польша: Щенсны, Пищек (Берешински, 83), Паздан, Ционек, Рыбус, Блащиковски (Беднарек, 46), Зелиньски, Крыховяк, Милик (Ковнацки, 73), Грощицки, ЛевандовскиСенегал: К.Н`Диай, Ваге, Сане, Кулибали, Сабали, Мане, Гей, А.Н`Диай (Куяте, 87), Сарр, Ньянг (Конате, 75), Диуф (Ндой, 62)Предупреждения: Крыховяк, 12. Сане, 49. Гей, 72
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