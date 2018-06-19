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    Состоялась жеребьевка первого и второго отборочного раунда Лиги чемпионов-2018/19

    Лига чемпионов АПОЭЛ Шериф Селтик Русенборг Календарь Лиги чемпионов
    Сегодня, 19 июня, в Ньон (Швейцария) состоялась жеребьевка первого и второго отборочного раунда Лиги чемпионов-2018/19.

    Состоялась жеребьевка первого и второго отборочного раунда ЛЧ сезона 2018/19
    Состоялась жеребьевка первого и второго отборочного раунда ЛЧ сезона 2018/19
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    Жеребьевка первого этапа принесла следующие пары:

    «Торпедо» Кутаиси (Грузия) — «Шериф» (Молдова)
    «Шкендия» (Македония) — «ТНС» (Уэльс)
    «Судува» (Литва) — АПОЕЛ (Кипр)
    «Олимпия» (Словения) — «Карабах» (Азербайджан)
    «Дюделанж» (Люксембург) — «Видеотон» (Венгрия)

    Победитель предварительного раунда — «Мальме» (Швеция)
    ХИК (Финляндия) — «Викингур» (Фарерскик острова)
    «Лудогорец» (Болгария) — «Крузейдерс» (Северная Ирландия)
    «Корк Сити» (Ирландия) — «Легия» (Польша)
    «Валюр» (Исландия) — «Русенборг» (Норвегия)

    «Кукес» (Албания) — «Валлетта» (Мальта)
    «Флора» (Эстония) — «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль)
    «Спартак» Юрмала (Латвия) — «Црвена Звезда» (Сербия)
    «Алашкерт» (Армения) — «Селтик» (Шотландия)
    «Спартак» Трнава (Словакия) — «Зриньски» (Босния и Герциговина)
    «Астана» (Казахстан) — «Сутьеска» (Черногория)

    Поединки первого раунда пройдут 10/11 июня, ответные состоятся 17/18 июля.

    Команды, проигравшие на данной стадии, продолжат борьбу во втором отборочном раунде Лиги Европы УЕФА.

    Со второго раунда начинается разделение на Путь чемпионов и Путь представителей лиг.

    Жеребьевка второго отборочного раунда:

    Путь чемпионов

    «Астана»/«Сутьеска» — «Митьюлланд» (Дания)
    «Лудогорец» / «Крузейдерс» — «Дюделанж»/«Видеотон»
    «Кукес» / «Валлетта» — «Олимпия»/«Карабах»
    ЧФР (Румыния) — победитель предварительного раунда / «Мальме» (Швеция)
    «Динамо» Загреб (Хорватия) — «Флора»/«Хапоэль» Беэр-Шева

    «Спартак» Юрмала/ «Црвена Звезда» — «Судува»/ АПОЕЛ
    БАТЭ (Белоруссия) — ХИК/«Викингур»
    «Шкендия»/ «ТНС» — «Торпедо» Кутаиси/«Шериф»
    «Корк Сити»/«Легия» — «Спартак» Трнава/«Зриньски»
    «Алашкерт»/«Селтик» — «Валюр»/«Русенборг»

    Путь представителей лиг

    ПАОК (Греция) — «Базель» (Швейцария)
    «Аякс» (Голландия) — «Штурм» (Австрия)

    Первые поединки пройдут 24/25 июля, ответные — 31 июля/1 августа.

    Команды, проигравшие на данной стадии, продолжат борьбу в третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА.

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