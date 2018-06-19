Состоялась жеребьевка первого и второго отборочного раунда Лиги чемпионов-2018/19

Жеребьевка первого этапа принесла следующие пары:
«Торпедо» Кутаиси (Грузия) — «Шериф» (Молдова)
«Шкендия» (Македония) — «ТНС» (Уэльс)
«Судува» (Литва) — АПОЕЛ (Кипр)
«Олимпия» (Словения) — «Карабах» (Азербайджан)
«Дюделанж» (Люксембург) — «Видеотон» (Венгрия)
Победитель предварительного раунда — «Мальме» (Швеция)
ХИК (Финляндия) — «Викингур» (Фарерскик острова)
«Лудогорец» (Болгария) — «Крузейдерс» (Северная Ирландия)
«Корк Сити» (Ирландия) — «Легия» (Польша)
«Валюр» (Исландия) — «Русенборг» (Норвегия)
«Кукес» (Албания) — «Валлетта» (Мальта)
«Флора» (Эстония) — «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль)
«Спартак» Юрмала (Латвия) — «Црвена Звезда» (Сербия)
«Алашкерт» (Армения) — «Селтик» (Шотландия)
«Спартак» Трнава (Словакия) — «Зриньски» (Босния и Герциговина)
«Астана» (Казахстан) — «Сутьеска» (Черногория)
Поединки первого раунда пройдут 10/11 июня, ответные состоятся 17/18 июля.
Команды, проигравшие на данной стадии, продолжат борьбу во втором отборочном раунде Лиги Европы УЕФА.
Со второго раунда начинается разделение на Путь чемпионов и Путь представителей лиг.
Жеребьевка второго отборочного раунда:
Путь чемпионов
«Астана»/«Сутьеска» — «Митьюлланд» (Дания)
«Лудогорец» / «Крузейдерс» — «Дюделанж»/«Видеотон»
«Кукес» / «Валлетта» — «Олимпия»/«Карабах»
ЧФР (Румыния) — победитель предварительного раунда / «Мальме» (Швеция)
«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Флора»/«Хапоэль» Беэр-Шева
«Спартак» Юрмала/ «Црвена Звезда» — «Судува»/ АПОЕЛ
БАТЭ (Белоруссия) — ХИК/«Викингур»
«Шкендия»/ «ТНС» — «Торпедо» Кутаиси/«Шериф»
«Корк Сити»/«Легия» — «Спартак» Трнава/«Зриньски»
«Алашкерт»/«Селтик» — «Валюр»/«Русенборг»
Путь представителей лиг
ПАОК (Греция) — «Базель» (Швейцария)
«Аякс» (Голландия) — «Штурм» (Австрия)
Первые поединки пройдут 24/25 июля, ответные — 31 июля/1 августа.
Команды, проигравшие на данной стадии, продолжат борьбу в третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА.