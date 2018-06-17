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    Вернер: Лучше проиграть в первом матче ЧМ, чем в плей-офф

    Сборная Германии Футбол Германии Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Мексики Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Футболист сборной Германии Тимо Вернер заявил, что лучше уступить в первой встрече чемпионата мира, чем проиграть в плей-офф.

    Тимо Вернер
    Тимо Вернер
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    В воскресенье сборная Германии проиграла команде Мексики со счетом 0:1 во встрече группы F, прошедшей в Москве на стадионе «Лужники».

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    • «Нам нужно побеждать в следующем матче, в противном случае мы, скорее всего, вылетим из турнира.

    Не думаю, что давление на нас слишком сильное. Лучше проиграть первую игру, чем игру в плей-офф. У нас сильная команда и мы верим в себя.

    Мы — сборная Германии, и всегда хотим победить. Нужно пережить это и двигаться дальше. Мексиканцы здорово сыграли в первом тайме, а потом умело удерживали преимущество», — приводит слова игрока «Р-Спорт».

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Следующий матч сборная Германии сыграет 23 июня в Сочи с командой Швеции.

    «У шведов хорошая команда, особенно в защите, мы должны будем постараться, чтобы сломить ее», — отметил немец.

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