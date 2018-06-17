Вернер: Лучше проиграть в первом матче ЧМ, чем в плей-офф

В воскресенье сборная Германии проиграла команде Мексики со счетом 0:1 во встрече группы F, прошедшей в Москве на стадионе «Лужники».
«Нам нужно побеждать в следующем матче, в противном случае мы, скорее всего, вылетим из турнира.
Не думаю, что давление на нас слишком сильное. Лучше проиграть первую игру, чем игру в плей-офф. У нас сильная команда и мы верим в себя.
Мы — сборная Германии, и всегда хотим победить. Нужно пережить это и двигаться дальше. Мексиканцы здорово сыграли в первом тайме, а потом умело удерживали преимущество», — приводит слова игрока «Р-Спорт».
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Следующий матч сборная Германии сыграет 23 июня в Сочи с командой Швеции.
«У шведов хорошая команда, особенно в защите, мы должны будем постараться, чтобы сломить ее», — отметил немец.