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    ЧМ-2018. Коста-Рика - Сербия 0:1Фотогалерея: ЧМ-2018. Коста-Рика - Сербия 0:1
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    • Гол Коларова со штрафного принес сербам победу над Коста-Рикой
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    Гол Коларова со штрафного принес сербам победу над Коста-Рикой

    Коста-Рика — Сербия 0:1, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Сербии Сборная Коста-Рики Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Сербии одержала победу над командой Коста-Рики (1:0) в матче первого тура группы Е чемпионата мира по футболу. Поединок проходил в Самаре.

    Коларов поразил ворота соперника со штрафного
    Коларов поразил ворота соперника со штрафного
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    Команды с первых минут начали демонстрировать открытый футбол, но до забитых мячей дело так и не дошло. Опаснее в атаке действуют европейцы благодаря усилиям Милинковича-Савича и Митровича, несколько ударов которых парировал Кейлор Навас.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Судьбу встречи решил эпизод на 56-й минуте игры когда сербы заработали опасный штрафной благодаря усилиям Митровича. Наказание исполнил Александар Коларов, отправив мяч в самую «девятку» ворот — без шансов для Наваса.

    Сборная Коста-Рики пыталась устроить штурм ворот европейцев в конце встречи, но сербы выстояли и добыли три очка.

  • ЧМ-2018. Коста-Рика - Сербия 0:1
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    • Сборная Сербии набрала три очка и возглавила группу E. Во втором туре подопечные Младена Крстаича встретятся со Швейцарией, а Коста-Рика сразится с Бразилией.

    Чемпионат мира-2018. Группа Е
    Коста-Рика — Сербия — 0:1 (0:0)
    Гол: Коларов, 56Коста-Рика: Навас, Гамбоа, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Кальво, Венегас (Боланьос, 60), Борхес, Гусман (Колиндрес, 73), Руис, Уренья (Кэмпбелл, 66)Сербия: Стойкович, Иванович, Тошич, Миленкович, Коларов, Тадич (Рукавина, 83), Миливоевич, Матич, Милинкович-Савич, Ляич (Костич, 70), Митрович (Прийович, 90)Предупреждения: Кальво, 22, Гусман, 56, Иванович, 59, Прийович, 90+8
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