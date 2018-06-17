Гол Коларова со штрафного принес сербам победу над Коста-Рикой

одержала победу над командой(1:0) в матче первого тура группы Е чемпионата мира по футболу. Поединок проходил в

Команды с первых минут начали демонстрировать открытый футбол, но до забитых мячей дело так и не дошло. Опаснее в атаке действуют европейцы благодаря усилиям Милинковича-Савича и Митровича, несколько ударов которых парировал Кейлор Навас.

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Судьбу встречи решил эпизод на 56-й минуте игры когда сербы заработали опасный штрафной благодаря усилиям Митровича. Наказание исполнил Александар Коларов, отправив мяч в самую «девятку» ворот — без шансов для Наваса.

Сборная Коста-Рики пыталась устроить штурм ворот европейцев в конце встречи, но сербы выстояли и добыли три очка.

Сборная Сербии набрала три очка и возглавила группу E. Во втором туре подопечные Младена Крстаича встретятся со Швейцарией, а Коста-Рика сразится с Бразилией.