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    Эрнандес: Победа над Германией — это шаг на пути к большой мечте

    Сборная Мексики Сборная Германии Футбол Германии Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес заявил, что его команда сделала шаг на пути к финалу чемпионата мира.

    Хавьер Эрнандес
    Хавьер Эрнандес
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    Мексиканцы одержали победу над командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, прошедшего на московском стадионе «Лужники» со счетом 1:0.

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    • «Это шаг на пути к большой мечте – финалу чемпионата мира. Но мы хотим идти шаг за шагом.

    Конечно, это был очень важный шаг на пути к первому месту в группе, но теперь нам предстоят встречи с Кореей и Швецией, которые тоже легкими не будут.

    Да, мы взяли три очка, но мы должны насладиться этим моментом, успокоиться и уже завтра начинать работать еще сильнее.

    После финального свистка было очень много эмоций. У меня было столько судорог и в тех местах, в которых я даже не знал, что они могут быть.

    Я страдал физически, но эмоционально был на высоте. Я был счастлив, но уже надо думать о следующей игре», — приводит слова Чичарито агентство «Р-Спорт».

    В другом матче группы F встретятся команды Швеции и Южной Кореи. Встреча состоится завтра в Нижнем Новгороде и начнется в 15:00 по московскому времени.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Во втором туре сборная Мексики 23 июня в Ростове-на-Дону сыграет с Южной Кореей, а команда Германии в этот же день встретится в Сочи со Швецией.

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