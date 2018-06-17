Эрнандес: Победа над Германией — это шаг на пути к большой мечте

Нападающий сборной Мексикизаявил, что его команда сделала шаг на пути к финалу чемпионата мира.

Мексиканцы одержали победу над командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, прошедшего на московском стадионе «Лужники» со счетом 1:0.

«Это шаг на пути к большой мечте – финалу чемпионата мира. Но мы хотим идти шаг за шагом.

Конечно, это был очень важный шаг на пути к первому месту в группе, но теперь нам предстоят встречи с Кореей и Швецией, которые тоже легкими не будут.

Да, мы взяли три очка, но мы должны насладиться этим моментом, успокоиться и уже завтра начинать работать еще сильнее.

После финального свистка было очень много эмоций. У меня было столько судорог и в тех местах, в которых я даже не знал, что они могут быть.

Я страдал физически, но эмоционально был на высоте. Я был счастлив, но уже надо думать о следующей игре», — приводит слова Чичарито агентство «Р-Спорт».

В другом матче группы F встретятся команды Швеции и Южной Кореи. Встреча состоится завтра в Нижнем Новгороде и начнется в 15:00 по московскому времени.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Во втором туре сборная Мексики 23 июня в Ростове-на-Дону сыграет с Южной Кореей, а команда Германии в этот же день встретится в Сочи со Швецией.