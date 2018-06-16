ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиМагия Месси не сработала против Исландии
  • 20:54
    • Гол Поульсена принес сборной Дании победу над Перу
  • 20:30
    • Федерер вернется на вершину рейтинга ATP
  • 20:18
    • Магнуссон подтвердил личную договоренность с ЦСКА
  • 19:58
    • Перу — Дания: первый тайм с пенальти, но без голов
  • 17:59
    • Месси не забил пенальти, Аргентина не обыграла Исландию
    Все новости спорта

    Перу — Дания: первый тайм с пенальти, но без голов

    Перу — Дания — 0:0 после первого тайма

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Перу Сборная Дании Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборные Перу и Дании проводят первый матч на чемпионате мира-2018. Встреча проходит на «Мордовия Арене» в Саранске.

    Перуанцы не реализовали пенальти
    Перуанцы не реализовали пенальти
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    После первого тайма команды играют вничью — 0:0.

    Датчане активнее владели мячом и имели несколько потенциально опасных моментов, однако забить европейцам не удалось.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Перуанцы, в свою очередь, заработали пенальти перед самым перерывом, когда главный судья Бакари Гассама посмотрел повтор спорного эпизода и заметил фол со стороны Поульсена на Куэве. Последний исполнил наказание, но пробил значительно выше ворот.

    За ходом матча, статистикой и текущими коэффициентами букмекеров можно следить тут.

  • По теме
  • Дневник ЧМ-2018. Бенефис Роналду и испорченный день рождения Салаха
  • 01:17
    •
  • Прогноз
  • Хорватия – Нигерия
  • 2,00
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    Двухтонные тенденции: топ-15 автомобилей с контрастными крышамиСамые экономичные кроссоверы 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пробьют ли «суперорлы» Субашича?
  • Хорватия – Нигерия. Прогноз и ставки
  • 2,00
    •
  • Справятся ли хорваты с нигерийцами?
  • Хорватия – Нигерия. Прогноз и ставки
  • 1,77
    •
  • Сербия не проиграет Коста-Рике
  • Коста-Рика — Сербия. Прогноз и ставки
  • 1,91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Роналду в очередной раз проявил свое величие Футбол Роналду побеждает природу и времяРеакция прессы на хет-трик Роналду 16:470
  • 15:49
    • Агент: ЦСКА — в числе претендентов на Мусу
  • 15:37
    • Стало известно, сколько «Урал» хочет получить за Емельянова
  • 17:39
    • Нурмагомедов может провести бой против Макгрегора в октябре
    Фотогалерея ЧМ-2018. Перу — Дания 0:1В Саранске на ЧМ-2018 сборная Перу уступила Дании 0:1. Фотогалерея 20:09
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Гризманн, Месси и Фарфан начнут с побед
  • 5,85
    •
  • 21:06
    • Моуринью: Нереализованный пенальти подействовал на Месси
  • 20:57
    • Сироткин не видит конкурента в Кубице
  • 20:44
    • Маскерано: Исландцы все время стоят сзади и быстро контратакуют
    Энцо Шифо Футбол Лучшие молодые игроки в истории чемпионатов мира. Часть 2Вторая часть рассказа о судьбах футболистов, которые были признаны лучшими молодыми игроками чемпионатов мира 14:120
  • 17:25
    • Сборная Бразилии определилась с капитаном на первый матч ЧМ-2018
  • 17:04
    • Ван Марвейк: Пенальти на Гризманне был спорным
  • 16:36
    • Маскерано стал абсолютным рекордсменом сборной Аргентины
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие