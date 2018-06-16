Перу — Дания: первый тайм с пенальти, но без голов

Сборныепроводят первый матч на чемпионате мира-2018. Встреча проходит на «Мордовия Арене» в Саранске.

После первого тайма команды играют вничью — 0:0.

Датчане активнее владели мячом и имели несколько потенциально опасных моментов, однако забить европейцам не удалось.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Перуанцы, в свою очередь, заработали пенальти перед самым перерывом, когда главный судья Бакари Гассама посмотрел повтор спорного эпизода и заметил фол со стороны Поульсена на Куэве. Последний исполнил наказание, но пробил значительно выше ворот.

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