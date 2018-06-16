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    Месси: У нас был шанс на победу, но я его не использовал

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    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметил, что у его команды был шанс победить исландцев в матче чемпионата мира по футболу, но он его не использовал.

    Лионель Месси
    Лионель Месси
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    Сборная Аргентины в субботу в Москве сыграла вничью с командой Исландии — 1:1. Месси во втором тайме не забил пенальти.

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    • «Мы выходили с целью победить, но достичь этого не удалось. Мы забили быстрый гол, но исландцы сравняли счет, после чего рисунок игры поменялся.

    Они крепко встали в обороне, пройти которую было сложно, как и найти свободное пространство. Да, у нас был шанс, но я его не использовал. Мы заслуживали победы.

    Сейчас есть время отдохнуть и продолжать подготовку к следующим матчам. Это мундиаль, и здесь никто никому ничего просто так не подарит», — заявил Месси изданию «Р-Спорт».

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    В следующем матче сборная Аргентина 21 июня сыграет с командой Хорватии.

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