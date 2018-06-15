Россия обратится в ФИФА по ситуации с билетами на матч Египет — Уругвай

Заместитель губернатора Свердловской областизаявил, что руководство региона отправит официальный запрос вдля прояснения ситуации с пустыми креслами на матче чемпионата мира между сборными(0:1).

Сергей Швиндт tass.ru 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Держателем билетной программы является ФИФА, она же определяет цены на билеты. Общая вместимость "Екатеринбур Арены" составляет 35 тысяч человек, но с учетом того, что часть трибун была выделена под прессу, были определенные вырезки под камеры, поэтому в продажу поступило 30,5 тысяч билетов. На сайте ФИФА свободных билетов на матч Египет — Уругвай в продаже не было. Учитывая сложившуюся ситуацию, я очень надеюсь, что ФИФА прояснит нам этот вопрос», — цитирует Швиндта ТАСС.

На игре латиноамериканской и африканской команд присутствовало 27 015 зрителей, но официально было распространено 32 278 билетов.