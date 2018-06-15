Президент «Реала» раскритиковал испанскую федерацию

Президент «Реала»прокомментировал отставку нового тренера клубас поста наставника сборной Испании.

51-летний специалист был уволен из сборной Испании за день до старта ЧМ-2018.

«Мы хотели, чтобы презентация состоялась после чемпионата мира и нового титула нашей сборной, но ряд обстоятельств привел нас сюда сегодня.

С нашей стороны соблюдались условия договора, все должно было состояться после чемпионата мира. Мы сделали заявление заранее, чтобы избежать лишних слухов. Я сообщил президенту испанской федерации о договоренности, уважая контракт Лопетеги со сборной Испании.

Не было случаев, когда договоренность о переходе в новую команду после чемпионата мира считалось чем-то нелояльным. То, что казалось вполне нормальной вещью, стало абсурдным актом непонятной гордости», – сказал Перес, чьи слова приводит AS.