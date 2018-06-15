Президент «Реала» раскритиковал испанскую федерацию

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    Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал отставку нового тренера клуба Хулена Лопетеги с поста наставника сборной Испании.

    Флорентино Перес
    Флорентино Перес
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    51-летний специалист был уволен из сборной Испании за день до старта ЧМ-2018.

    «Мы хотели, чтобы презентация состоялась после чемпионата мира и нового титула нашей сборной, но ряд обстоятельств привел нас сюда сегодня.

    С нашей стороны соблюдались условия договора, все должно было состояться после чемпионата мира. Мы сделали заявление заранее, чтобы избежать лишних слухов. Я сообщил президенту испанской федерации о договоренности, уважая контракт Лопетеги со сборной Испании.

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    • Не было случаев, когда договоренность о переходе в новую команду после чемпионата мира считалось чем-то нелояльным. То, что казалось вполне нормальной вещью, стало абсурдным актом непонятной гордости», – сказал Перес, чьи слова приводит AS.

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