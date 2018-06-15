«Реал» представил Лопетеги в качестве нового главного тренера

Мадридскийофициально представилв качестве нового главного тренера команды.

51-летний специалист подписал соглашение, которое будет рассчитано на три года.

Ранее «Реал» возглавлял Зинедин Зидан, который в конце мая объявил о решении покинуть пост.

Лопетеги, в свою очередь, занимал пост главного тренера сборной Испании и готовился выступить с ней на чемпионате мира–2018, однако руководство федерации футбола страны осталось недовольно, что специалист не оповестил о факте переговоров с «Реалом», и 13 июня отправило его в отставку.

Место Лопетеги занял бывший футболист испанской сборной Фернандо Йерро.

«Вчера, вероятно, был самый грустный с момента смерти моей матери день в моей жизни, а сегодня — самый счастливый. Хочу ещё раз сказать всем спасибо.

Чувствую себя частью семьи мадридского клуба. Помню, когда пришёл в этот клуб в 18-летнем возрасте. Мне повезло, что я выступал за "Кастилью", а затем и в главной команде "Реала".

Затем мне посчастливилось поработать тренером "Кастильи", а теперь стать наставником первой команды "Реала". Круг замкнулся, чему я очень рад», — цитирует Лопетеги AS.