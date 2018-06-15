Ерохин: Без Салаха египтяне смотрятся иначе

Отметим, что тренировку национальной команды перенесли, чтобы игроки сборной России могли посмотреть матч будущих противников.
«Игра получилась достаточно вязкая. Что касается Египта, они плотно оборонялись и быстро выходили в атаки.
Возможно, без Салаха египтяне смотрятся иначе, потому что он индивидуально сильный футболист, который готов взять на себя игру в нужный момент.
Мы готовимся к игре с Египтом также, как и к предыдущей. Не забегаем вперед. Будем постепенно изучать соперника.
Что касается задачи выхода из группы с первого места, мы готовимся к следующей игре, и только победа в матче с Египтом может что-то прояснить в этом плане», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
Во втором туре группового этапа ЧМ-2018 сборная России 19 июня сыграет с Египтом, а в третьем туре 25 июня встретится с Уругваем.