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    Ерохин: Без Салаха египтяне смотрятся иначе

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Египта Сборная Уругвая Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился впечатлениями от матча соперников по группе – сборных Египта и Уругвая (0:1).

    Мохамед Салах
    Мохамед Салах
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    Отметим, что тренировку национальной команды перенесли, чтобы игроки сборной России могли посмотреть матч будущих противников.

  • ЧМ-2018. Египет — Уругвай 0:1
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    • «Игра получилась достаточно вязкая. Что касается Египта, они плотно оборонялись и быстро выходили в атаки.

    Возможно, без Салаха египтяне смотрятся иначе, потому что он индивидуально сильный футболист, который готов взять на себя игру в нужный момент.

    Мы готовимся к игре с Египтом также, как и к предыдущей. Не забегаем вперед. Будем постепенно изучать соперника.

    Что касается задачи выхода из группы с первого места, мы готовимся к следующей игре, и только победа в матче с Египтом может что-то прояснить в этом плане», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Во втором туре группового этапа ЧМ-2018 сборная России 19 июня сыграет с Египтом, а в третьем туре 25 июня встретится с Уругваем.

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