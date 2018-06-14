Черчесов: Мы доказали, что хотим быть достойными хозяевами ЧМ

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу в матче открытия чемпионата мира – 2018 с Саудовской Аравией.

Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась уверенной победой россиян со счётом 5:0.

«Мы вчера на пресс-конференции говорили, что словами ещё никто никого не победил.

Сегодня мы делом доказали, что хотим быть на этом чемпионате мира достойными хозяевами. Благодарен ребятам, они выполнили то, что мы планировали.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Замена Дзагоева? Естественно, мы имеем план А, B, C и так далее. Другое дело, что не хотелось бы из-за травмы менять игрока», — сказал тренер в эфире «Первого канала».