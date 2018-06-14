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    ЧМ-2018. Россия — Саудовская Аравия 5:0Фотогалерея: ЧМ-2018. Россия — Саудовская Аравия 5:0
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    Черчесов: Мы доказали, что хотим быть достойными хозяевами ЧМ

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Саудовской Аравии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу в матче открытия чемпионата мира – 2018 с Саудовской Аравией.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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    Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась уверенной победой россиян со счётом 5:0.

  • Сборная России начала ЧМ-2018 с разгрома Саудовской Аравии
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    • «Мы вчера на пресс-конференции говорили, что словами ещё никто никого не победил.

    Сегодня мы делом доказали, что хотим быть на этом чемпионате мира достойными хозяевами. Благодарен ребятам, они выполнили то, что мы планировали.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Замена Дзагоева? Естественно, мы имеем план А, B, C и так далее. Другое дело, что не хотелось бы из-за травмы менять игрока», — сказал тренер в эфире «Первого канала».

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