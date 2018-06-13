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    Чеченский министр призвал Слепакова извиниться перед Кадыровым и сборной России

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    Власти Чечни отреагировали на выступление комика Семена Слепакова, который в шуточном ролике посоветовал назначить главу республики Рамзана Кадырова тренером сборной России.

    Рамзан Кадыров
    Рамзан Кадыров
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  • «Мы все знаем, что Рамзан Кадыров неоднократно показывал, что способен выполнять сложные и, казалось бы, невыполнимые задачи. В низкопробной игре в нашумевшем ролике Слепакова, который, видимо, показался смешным только ему одному и тем, кто был вокруг него, на самом деле нет ничего смешного и, тем более, нет ничего, на чем могли бы заострить внимание эстеты и любители поэзии и музыки.

    Изъянов на самом деле много, я думаю, что ему надо было все-таки выражаться более литературным языком, без пошлостей. Жанр предполагает искусство языка, но не надо издеваться над сборной России на самом старте, играть-то ребята еще не начали. Какое настроение он создает?

    У Рамзана Ахматовича очень здоровое чувство юмора. И я уверяю вас, что не будет никакого негатива в адрес Слепакова, пусть он не нервничает, дышит глубже. Но нужно завязывать с этим, ему и его коллегам-шоуменам нужно прекратить эксплуатировать имя Рамзана Ахматовича в разного рода пиар-акциях или коммерческих проектах и популяризировать себя за счет имени других людей.

    Я от себя посоветовал бы ему извиниться перед российской сборной и Рамзаном Ахматовичем. Ну не уполномочивал его никто, кто ему дал право? Они решили позабавить публику, на мой взгляд, не очень достойным способом», – заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров в интервью «Р-Спорт».

    Семен Слепаков ранее опубликовал видеоролик со своей композицией «Оле-оле-оле».

    «Вот праздник футбольный приходит в Россию.
    На него мы потратили все свои силы.
    И хоть потрепала нас Олимпиада,
    мы снова наморщили мускулы зада.
    Плевать, что не очень дела в королевстве.
    На дело благое отыщутся средства.
    Опять свои недра раскрыла страна,
    и мы насосали на чемпионат.
    И вот, как велели нам Дима и Вова,
    принять Кубок мира Россия готова.
    Стадионы, отели, менты-полиглоты –
    вот краткий итог многолетней работы.
    Мы в грязь не ударим лицом пред планетой,
    недаром ее мы пугали ракетой.
    В общем, все хорошо, только есть одно "но",
    команда у нас, прямо скажем, говно.
    Ребята играют настолько хреново,
    что не подобрать для них слова иного.
    И всем очевидно, что грустный Черчесов
    конфетку не слепит из этих балбесов.
    И если не предотвратим мы угрозу,
    то вновь нас поставят в привычную позу.
    В общем, хоть до турнира осталось три дня,
    тренера нужно нам срочно менять.
    Вы спросите: кто же нас выручить может?
    Кто в столь короткие сроки поможет?
    Кто сделает нас чемпионами мира?
    Мое предложение: Рамзан Кадыров!
    Рамзан, Рамзан, Рамзан
    нас приведет к призам.
    Рамзан, Рамзан, Рамзан
    твердый, как пармезан.
    Не верит мужским слезам,
    служит примером сам,
    нужен нашим тормозам
    Рамзан, Рамзан, Рамзан», – спел юморист.

    Семён Слепаков: Олé-Олé-Олé!
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