Чеченский министр призвал Слепакова извиниться перед Кадыровым и сборной России

Власти Чечни отреагировали на выступление комика, который в шуточном ролике посоветовал назначить главу республикитренером сборной России.

«Мы все знаем, что Рамзан Кадыров неоднократно показывал, что способен выполнять сложные и, казалось бы, невыполнимые задачи. В низкопробной игре в нашумевшем ролике Слепакова, который, видимо, показался смешным только ему одному и тем, кто был вокруг него, на самом деле нет ничего смешного и, тем более, нет ничего, на чем могли бы заострить внимание эстеты и любители поэзии и музыки.

Изъянов на самом деле много, я думаю, что ему надо было все-таки выражаться более литературным языком, без пошлостей. Жанр предполагает искусство языка, но не надо издеваться над сборной России на самом старте, играть-то ребята еще не начали. Какое настроение он создает?

У Рамзана Ахматовича очень здоровое чувство юмора. И я уверяю вас, что не будет никакого негатива в адрес Слепакова, пусть он не нервничает, дышит глубже. Но нужно завязывать с этим, ему и его коллегам-шоуменам нужно прекратить эксплуатировать имя Рамзана Ахматовича в разного рода пиар-акциях или коммерческих проектах и популяризировать себя за счет имени других людей.

Я от себя посоветовал бы ему извиниться перед российской сборной и Рамзаном Ахматовичем. Ну не уполномочивал его никто, кто ему дал право? Они решили позабавить публику, на мой взгляд, не очень достойным способом», – заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров в интервью «Р-Спорт».

Семен Слепаков ранее опубликовал видеоролик со своей композицией «Оле-оле-оле».

«Вот праздник футбольный приходит в Россию.

На него мы потратили все свои силы.

И хоть потрепала нас Олимпиада,

мы снова наморщили мускулы зада.

Плевать, что не очень дела в королевстве.

На дело благое отыщутся средства.

Опять свои недра раскрыла страна,

и мы насосали на чемпионат.

И вот, как велели нам Дима и Вова,

принять Кубок мира Россия готова.

Стадионы, отели, менты-полиглоты –

вот краткий итог многолетней работы.

Мы в грязь не ударим лицом пред планетой,

недаром ее мы пугали ракетой.

В общем, все хорошо, только есть одно "но",

команда у нас, прямо скажем, говно.

Ребята играют настолько хреново,

что не подобрать для них слова иного.

И всем очевидно, что грустный Черчесов

конфетку не слепит из этих балбесов.

И если не предотвратим мы угрозу,

то вновь нас поставят в привычную позу.

В общем, хоть до турнира осталось три дня,

тренера нужно нам срочно менять.

Вы спросите: кто же нас выручить может?

Кто в столь короткие сроки поможет?

Кто сделает нас чемпионами мира?

Мое предложение: Рамзан Кадыров!

Рамзан, Рамзан, Рамзан

нас приведет к призам.

Рамзан, Рамзан, Рамзан

твердый, как пармезан.

Не верит мужским слезам,

служит примером сам,

нужен нашим тормозам

Рамзан, Рамзан, Рамзан», – спел юморист.