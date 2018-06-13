Чеченский министр призвал Слепакова извиниться перед Кадыровым и сборной России

«Мы все знаем, что Рамзан Кадыров неоднократно показывал, что способен выполнять сложные и, казалось бы, невыполнимые задачи. В низкопробной игре в нашумевшем ролике Слепакова, который, видимо, показался смешным только ему одному и тем, кто был вокруг него, на самом деле нет ничего смешного и, тем более, нет ничего, на чем могли бы заострить внимание эстеты и любители поэзии и музыки.
Изъянов на самом деле много, я думаю, что ему надо было все-таки выражаться более литературным языком, без пошлостей. Жанр предполагает искусство языка, но не надо издеваться над сборной России на самом старте, играть-то ребята еще не начали. Какое настроение он создает?
У Рамзана Ахматовича очень здоровое чувство юмора. И я уверяю вас, что не будет никакого негатива в адрес Слепакова, пусть он не нервничает, дышит глубже. Но нужно завязывать с этим, ему и его коллегам-шоуменам нужно прекратить эксплуатировать имя Рамзана Ахматовича в разного рода пиар-акциях или коммерческих проектах и популяризировать себя за счет имени других людей.
Я от себя посоветовал бы ему извиниться перед российской сборной и Рамзаном Ахматовичем. Ну не уполномочивал его никто, кто ему дал право? Они решили позабавить публику, на мой взгляд, не очень достойным способом», – заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров в интервью «Р-Спорт».
Семен Слепаков ранее опубликовал видеоролик со своей композицией «Оле-оле-оле».
«Вот праздник футбольный приходит в Россию.
На него мы потратили все свои силы.
И хоть потрепала нас Олимпиада,
мы снова наморщили мускулы зада.
Плевать, что не очень дела в королевстве.
На дело благое отыщутся средства.
Опять свои недра раскрыла страна,
и мы насосали на чемпионат.
И вот, как велели нам Дима и Вова,
принять Кубок мира Россия готова.
Стадионы, отели, менты-полиглоты –
вот краткий итог многолетней работы.
Мы в грязь не ударим лицом пред планетой,
недаром ее мы пугали ракетой.
В общем, все хорошо, только есть одно "но",
команда у нас, прямо скажем, говно.
Ребята играют настолько хреново,
что не подобрать для них слова иного.
И всем очевидно, что грустный Черчесов
конфетку не слепит из этих балбесов.
И если не предотвратим мы угрозу,
то вновь нас поставят в привычную позу.
В общем, хоть до турнира осталось три дня,
тренера нужно нам срочно менять.
Вы спросите: кто же нас выручить может?
Кто в столь короткие сроки поможет?
Кто сделает нас чемпионами мира?
Мое предложение: Рамзан Кадыров!
Рамзан, Рамзан, Рамзан
нас приведет к призам.
Рамзан, Рамзан, Рамзан
твердый, как пармезан.
Не верит мужским слезам,
служит примером сам,
нужен нашим тормозам
Рамзан, Рамзан, Рамзан», – спел юморист.