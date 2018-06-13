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    Кадыров с юмором отнесся к песне Слепакова

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    Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ответил артисту Семену Слепакову, записавшему шуточный ролик о политике и сборной России по футболу.

    Рамзан Кадыров
    Рамзан Кадыров
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  • «Послушал, как и еще несколько миллионов человек, шуточную песню Семена Слепакова про чемпионат мира. Не всегда, конечно, благоволит нам футбольная фортуна, но терпение и чувство юмора помогают нам с этим справиться.

    Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа.

    Но вот только одно обидно. Несмотря на то, что Семен считает меня панацеей, все же в его песне команда во главе со мной проиграла. Это непорядок.

    Приглашаю Слепакова в Грозный, вместе напишем новую песню. Но нашим ребятам-футболистам надо отдать должное – пока мы тренируем юмор, они тренируют волю к победе.

    Сейчас перед чемпионатом им нужна наша поддержка. И я не теряю веру в победу, но и чувство юмора – тоже. Я верю в нашу сборную по футболу. Желаю им победы на чемпионате.

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    • P.S. Специально для Слепакова отвечаю в его стиле:

    И вроде как в глаз твое обращение
    Не тронута бровь, прости, в сокращенье
    Тебе отвечает на юмор Рамзан
    Про Дзюбу, Египет и пармезан.

    И слово мое тверже камня – не сыра,
    За слово отвечу – ведь я, брат, Кадыров.
    А брат называю – ты же с Кавказа, должен понять меня, видимо, сразу.

    И четко ложится в ответе строфа:
    В команде "Ахмат" я почти что ФИФА.
    Дадут они фору любому Пеле,
    Которого ждешь ты в сибирском селе.

    Семенов и Плиев, защитник Уциев,
    А в нападении Садаев Заур,
    Ну, вроде, все четко
    Не каламбур.

    Мы пехотинцы для нашей страны,
    И волю к победе нести мы должны.
    А Спорт – это Мир!!! – вот что, брат, я скажу,
    Россию свою я во всем поддержу!» – написал Кадыров на своей странице в одной из социальных сетей.

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