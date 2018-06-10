Месси может завершить карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-2018

Форвард «Барселоны»допустил, что может завершить карьеру в национальной команде Аргентины после окончания предстоящего чемпионата мира в России.

Лионель Месси twitter.com/Argentina 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Могу ли я завершить карьеру в сборной после ЧМ-2018? Не знаю, всё будет зависеть от того, как он закончится для нас.

Мы проиграли три финала, и это привело к некоторым трудным моментам в отношениях с аргентинской прессой. У нас разные взгляды на значимость выхода в финал. Доходить до финала непросто, это должно быть оценено.

На чемпионате мира выступит много хороших игроков, но сборная Аргентины тоже обладает качественными футболистами, которых хотела бы заполучить любая национальная команда», – сказал Месси в интервью Sport.es.