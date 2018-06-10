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    Месси может завершить карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-2018

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    Форвард «Барселоны» Лионель Месси допустил, что может завершить карьеру в национальной команде Аргентины после окончания предстоящего чемпионата мира в России.

    Лионель Месси
    Лионель Месси
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  • «Могу ли я завершить карьеру в сборной после ЧМ-2018? Не знаю, всё будет зависеть от того, как он закончится для нас.

    Мы проиграли три финала, и это привело к некоторым трудным моментам в отношениях с аргентинской прессой. У нас разные взгляды на значимость выхода в финал. Доходить до финала непросто, это должно быть оценено.

    На чемпионате мира выступит много хороших игроков, но сборная Аргентины тоже обладает качественными футболистами, которых хотела бы заполучить любая национальная команда», – сказал Месси в интервью Sport.es.

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