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    «Локомотив» готов продать братьев Миранчуков за 100 миллионов евро

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    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал резонансное заявление главного тренера команды Юрия Семина о президенте клуба Илье Геркусе.

    Алексей Миранчу
    Алексей Миранчу
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  • В числе прочего, Семин написал, что Геркус и спортивный директор «Локо» Штоффельхаус хотят продать прогрессирующих футболистов, намекая на братьев Алексея и Антона Миранчуков.

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    • «А я вам отвечу вопросом на вопрос. Мбаппе являлся прогрессирующим игроком в "Монако"? Сколько за него "ПСЖ" дал денег? Кажется, 180 миллионов. Так?

    Если за братьев Миранчук сейчас дадут 100 миллионов, думаю, клуб согласится их отпустить. Я об этих предложениях ничего не знаю. Я вообще ничего не комментирую до того, как что-то случится. Только по факту», — приводит слова Мещерякова «Спорт-Экспресс».

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