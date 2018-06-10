«Локомотив» готов продать братьев Миранчуков за 100 миллионов евро

Председатель совета директоров «Локомотива»прокомментировал резонансное заявление главного тренера командыо президенте клуба

В числе прочего, Семин написал, что Геркус и спортивный директор «Локо» Штоффельхаус хотят продать прогрессирующих футболистов, намекая на братьев Алексея и Антона Миранчуков.

«А я вам отвечу вопросом на вопрос. Мбаппе являлся прогрессирующим игроком в "Монако"? Сколько за него "ПСЖ" дал денег? Кажется, 180 миллионов. Так?

Если за братьев Миранчук сейчас дадут 100 миллионов, думаю, клуб согласится их отпустить. Я об этих предложениях ничего не знаю. Я вообще ничего не комментирую до того, как что-то случится. Только по факту», — приводит слова Мещерякова «Спорт-Экспресс».