Тренер сборной Египта надеется на восстановление Салаха к первому матчу ЧМ-2018

Главный тренер сборной Египтарассказал о том, успеет ли форвард «Ливерпуля»набрать форму к матчам чемпионата мира.

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Салах получил травму связок плечевого сустава 26 мая в финальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Надеемся, что эта ситуация сильно не затронет нас. Мы стараемся быть командой, поэтому не должны зависеть от одного футболиста.

Салах — важный игрок, но если он не будет здоров, мы будем готовы выставить другого игрока. Подобное может произойти с любым футболистом. Возможно, нам понадобится заменить его, но мы рассчитываем, что этого не потребуется.

Он сейчас восстанавливается не только после травмы плеча. Ему нужно повысить уровень физической готовности, поскольку травма помешала ему тренироваться в нормальном режиме.

Но у нас очень хорошие новости от врача. Мы надеемся, что он будет с нами перед матчем с командой Уругвая. Мы сохраняем оптимизм и ждем его возвращения», — цитирует Купера The Telegraph.