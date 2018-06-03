Маттеус представил Кубок мира в Москве

Лотар Маттеус
LiveSport.Ru
Кубок мира в столице России представил чемпион мира 1990 года Лотар Маттеус.
Отметим, что с 4 по 7 июня трофей будет выставлен на Пушкинской набережной в Парке. Все желающие получат возможность сфотографироваться с кубком.
Напомним, чемпионат мира-2018 стартует 14 июня. Матч-открытие турнира пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.
🏆🇷🇺— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 3 июня 2018 г.
Кубок Чемпионата мира FIFA — уже в Москве!
Сегодня его представил Чемпион мира-1990 Лотар Маттеус🇩🇪
Приходи на праздник футбола с 4 по 7 июня на Пушкинскую набережную в Парк Горького! Шоу, фото с легендарным призом и конкурсы — все это ждет тебя!👏#ТурКубка pic.twitter.com/dg2gN6F5xS