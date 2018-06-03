Маттеус представил Кубок мира в Москве

На Манежной площади в Москве состоялась церемония приветствия Кубка чемпионата мира по футболу.

Кубок мира в столице России представил чемпион мира 1990 года Лотар Маттеус.

Отметим, что с 4 по 7 июня трофей будет выставлен на Пушкинской набережной в Парке. Все желающие получат возможность сфотографироваться с кубком.

Напомним, чемпионат мира-2018 стартует 14 июня. Матч-открытие турнира пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.