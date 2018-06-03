ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Совместное фото сборных Ирана и США перед матчем на ЧМ-1998Кто к нам с мячом придет? Иран
  • 17:37
    • Маттеус представил Кубок мира в Москве
  • 15:54
    • Сборная России назвала окончательный состав на ЧМ-2018
  • 18:58
    • Гол Неймара помог Бразилии обыграть Хорватию
  • 17:50
    • Легенды сборной России уступили легендам ФИФА в Калининграде
  • 17:17
    • Нойштедтер «шокирован и разочарован» непопаданием в заявку сборной России на ЧМ-2018
    Все новости спорта

    Гол Неймара помог Бразилии обыграть Хорватию

  • подписаться
    •
    В Ливверпуле состоялся товарищеский матч между участниками предстоящего ЧМ-2018 сборными Бразилии и Хорватии.

    Неймар и Роберто Фирмино
    Неймар и Роберто Фирмино
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу Бразилии.

    Лидер бразильской сборной Неймар, который восстановился после травмы, вышел на поле во втором тайме и отличился голом на 69-й минуте. Еще один мяч в составе бразильской сборной на последних секундах встречи провел Роберто Фирмино.

    Напомним, на чемпионате мира–2018 сборная Бразилии сыграет в группе с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии. Хорватская сборная встретится с Аргентиной, Исландией и Нигерией.

    Товарищеский матч
    Бразилия — Хорватия — 2:0 (0:0)
    Голы Неймар, 69 (1:0). Роберту Фирмину, 90+3 (2:0)Бразилия Алиссон, Миранда (Маркиньюс, 65), Тиагу Силва, Марселу (Филипе Луис, 60), Данилу, Фернандинью (Неймар, 46), Виллиан (Тайсон, 82), Филиппе Коутинью (Фред, 82), Паулинью, Каземиру, Габриэл Жезус (Роберту Фирмину, 60)Хорватия Субашич, Чорлука (Чалета-Цар, 52), Ловрен, Вида, Врсалько (Едвай, 87), Модрич (Ковачич, 58), Ракитич (Брадарич, 83), Бадель (Брозович, 61), Перишич, Крамарич, Ребич (Пьяца, 64)Предупреждения Крамарич, 13. Перишич, 38. Фернандинью, 40. Ракитич, 78
  • По теме
  • Франция набирает мощь, Италия идет верной дорогой
  • Вчера в 17:53
    •
  • Прогноз
  • Саудовская Аравия — Перу
  • 2,87
  • Сегодня в 21:00
    •
    Товарищеские матчи Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бразилии Сборная Хорватии Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Топ-10 самых дешевых автомобилей для ремонта и обслуживанияСамые крутые российские автоновинки в цифровом формате
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлится ли победная серия «инков» в матче с саудовскими «орлами»?
  • Саудовская Аравия — Перу. Прогноз и ставки
  • 2,87
    •
  • Подтвердят ли испанцы статус фаворита?
  • Испания — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1,55
    •
  • Продолжит ли Джеймс тянуть «Кливленд» на своих плечах?
  • «Голден Стэйт» — «Кливленд». Прогноз и ставки
  • 1,94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Мануэль Нойер Футбол Свежий Нойер и слабая ГерманияОбзор СМИ и комментарии после сенсационного поражения Германии от Австрии 16:040
  • 16:56
    • СМИ: ФИФА может наказать «Барселону» из-за Гризманна
  • 16:33
    • Во Франции навсегда закрыли для Бензема дорогу в сборную
  • 16:20
    • Вице-президент «Монако»: До сделки по Головину еще очень далеко
    Станислав Черчесов Футбол «Да забудьте вы уже эту Австрию». Кого отцепит Черчесов?Все о подготовке сборной России к домашнему чемпионату мира 13:320
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Экзамен Касаткиной
  • 4,25
    •
  • 19:11
    • Украина разгромила Албанию в товарищеском матче
  • 18:39
    • Шкртел: У России, должно быть, суперсильная защита
  • 18:25
    • Шакири покинет «Сток Сити» летом
    Карен Хачанов Теннис «Ролан Гаррос». Киз и Путинцева вышли в четвертьфинал, Хачанов уступил ЗверевуРезультаты восьмого соревновательного дня на Открытом чемпионате Франции по теннису 18:140
  • 17:04
    • Хачанов покинул «Ролан Гаррос»
  • 16:41
    • Российские гандболистки завоевали путевку на чемпионат Европы
  • 12:59
    • Идову и Муса — в заявке сборной Нигерии на ЧМ-2018
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие