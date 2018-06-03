Гол Неймара помог Бразилии обыграть Хорватию

Неймар и Роберто Фирмино
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Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу Бразилии.
Лидер бразильской сборной Неймар, который восстановился после травмы, вышел на поле во втором тайме и отличился голом на 69-й минуте. Еще один мяч в составе бразильской сборной на последних секундах встречи провел Роберто Фирмино.
Напомним, на чемпионате мира–2018 сборная Бразилии сыграет в группе с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии. Хорватская сборная встретится с Аргентиной, Исландией и Нигерией.
Товарищеский матч
Бразилия — Хорватия — 2:0 (0:0)
Голы Неймар, 69 (1:0). Роберту Фирмину, 90+3 (2:0)Бразилия Алиссон, Миранда (Маркиньюс, 65), Тиагу Силва, Марселу (Филипе Луис, 60), Данилу, Фернандинью (Неймар, 46), Виллиан (Тайсон, 82), Филиппе Коутинью (Фред, 82), Паулинью, Каземиру, Габриэл Жезус (Роберту Фирмину, 60)Хорватия Субашич, Чорлука (Чалета-Цар, 52), Ловрен, Вида, Врсалько (Едвай, 87), Модрич (Ковачич, 58), Ракитич (Брадарич, 83), Бадель (Брозович, 61), Перишич, Крамарич, Ребич (Пьяца, 64)Предупреждения Крамарич, 13. Перишич, 38. Фернандинью, 40. Ракитич, 78