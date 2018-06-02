Вратарь «Ромы» и сборной Румынии объявил о завершении карьеры

Богдан Лобонц
asroma.com
40-летний голкипер обратился к болельщикам с открытым письмом, в котором выразил слова благодарности поклонникам и клубу.
Лобонц сообщил, что продолжит свою деятельность в футболе, но в другом качестве. Голкипер выступал за «Рому» с 2009 года. До этого он играл за румынский «Корвинул», бухарестский «Рапид», «Аякс», «Фиорентину» и бухарестское «Динамо».
Богдан Лобонц является трехкратным чемпионом Румынии (1998/99, 2001/02 и 2006/07) и чемпионом Нидерландов сезона-2003/04. В составе сборной Румынии на счету Лобонца 85 матчей.