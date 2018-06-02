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    Вратарь «Ромы» и сборной Румынии объявил о завершении карьеры

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    Голкипер итальянской «Ромы» и сборной Румынии Богдан Лобонц объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщается на официальном сайте римской команды.

    Богдан Лобонц
    Богдан Лобонц
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  • 40-летний голкипер обратился к болельщикам с открытым письмом, в котором выразил слова благодарности поклонникам и клубу.

    Лобонц сообщил, что продолжит свою деятельность в футболе, но в другом качестве. Голкипер выступал за «Рому» с 2009 года. До этого он играл за румынский «Корвинул», бухарестский «Рапид», «Аякс», «Фиорентину» и бухарестское «Динамо».

    Богдан Лобонц является трехкратным чемпионом Румынии (1998/99, 2001/02 и 2006/07) и чемпионом Нидерландов сезона-2003/04. В составе сборной Румынии на счету Лобонца 85 матчей.

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