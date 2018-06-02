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    Сборная Италии потерпела поражение в матче с Францией

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    Сборная Франции одержала домашнюю победу над командой Италии (3:1) в товарищеском матче, прошедшем в Ницце.

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    Хозяева открыли счет уже на 8-й минуте. У Павара получился классный навес на дальнюю штангу, откуда ворота попросту расстреливал Мбаппе, но Сиригу справился. Но Сальваторе отбил мяч на свободного во вратарской Юмтити, который поразил ворота.

    На 29-й минуте в ворота итальянцев был назначен пенальти. Эрнандес на скорости ворвался в штрафную итальянцев и нарвался на толчок, который заставил арбитра указать на центр. Одиннадцатиметровый реализовал Антуан Гризманн.

    На 36-й минуте итальянцы отквитали один мяч. Балотелли опасно пробил со штрафного, но Льорис справился, отразив мяч перед собой на целую группу игроков Италии, самым расторопным из которых был Леонардо Бонуччи.

    На 63-й минуте Мбаппе подбежал к чужой штрафной через центр и потерял мяч в попытке обыграть соперника один в один. Отскок от защитника достался Усману Дембеле, который сразу же нанёс фантастический обводящий удар в дальнюю девятку.

    Напомним, что в первом матче с новым тренером Роберто Манчини сборная Италии обыграла Саудовскую Аравию (2:1).

    Товарищеский матч
    Франция — Италия — 3:1 (2:1)
    Голы: Юмтити, 8 (1:0). Гризманн, 29 — с пенальти (2:0). Бонуччи, 36 (2:1). Дембеле, 63 (3:1)Франция: Ллорис, Павар, Юмтити, Рами, Эрнандез (Менди, 62), Толиссо (Матюиди, 77), Канте, Погба (Н`Зонзи, 86), Мбаппе (Товен, 83), Гризманн (Жиру, 77), Дембеле (Лемар, 71)Италия: Сиригу, Д`Амброзио (Флоренци, 74), Бонуччи, Кальдара, Де Шильо, Пеллегрини (Кристанте, 66), Жоржинью (Бонавентура, 78), Мандрагора, Берарди (Инсинье, 74), Балотелли (Белотти, 86), Кьеза (Дзаппакоста, 88)Предупреждение: Пеллегрини, 42
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