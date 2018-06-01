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    Патрисиу намерен разорвать контракт со «Спортингом»

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    Голкипер «Спортинга» Руй Патрисиу намерен разорвать контракт с лиссабонским клубом, сообщает Record.

    Руй Патрисиу
    Руй Патрисиу
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  • Как стало известно изданию, игрок сборной Португалии был близок к переходу в «Вулверхэмптон». Впрочем, после вмешательства президента «львов» Бруну де Карвалью сделка не состоялась.

    В этой ситуации вратарь заявил о решении разорвать контракт в одностороннем порядке.

    Решение Патрисиу может серьезно отразиться на настроении большинства игроков команды. Это связано с тем, что футболист сборной Португалии был капитаном и одним из самых уважаемых игроков клуба.

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    • Конфликт между игроками и президентом «Спортинга» возник еще весной, когда Бруну де Карвалью отстранил от работы с командой многих футболистов основного состава.

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