Патрисиу намерен разорвать контракт со «Спортингом»

Голкипер «Спортинга»намерен разорвать контракт с лиссабонским клубом, сообщает Record.

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Как стало известно изданию, игрок сборной Португалии был близок к переходу в «Вулверхэмптон». Впрочем, после вмешательства президента «львов» Бруну де Карвалью сделка не состоялась.

В этой ситуации вратарь заявил о решении разорвать контракт в одностороннем порядке.

Решение Патрисиу может серьезно отразиться на настроении большинства игроков команды. Это связано с тем, что футболист сборной Португалии был капитаном и одним из самых уважаемых игроков клуба.

Конфликт между игроками и президентом «Спортинга» возник еще весной, когда Бруну де Карвалью отстранил от работы с командой многих футболистов основного состава.