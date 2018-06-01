Патрисиу намерен разорвать контракт со «Спортингом»

Руй Патрисиу
si.com
Как стало известно изданию, игрок сборной Португалии был близок к переходу в «Вулверхэмптон». Впрочем, после вмешательства президента «львов» Бруну де Карвалью сделка не состоялась.
В этой ситуации вратарь заявил о решении разорвать контракт в одностороннем порядке.
Решение Патрисиу может серьезно отразиться на настроении большинства игроков команды. Это связано с тем, что футболист сборной Португалии был капитаном и одним из самых уважаемых игроков клуба.
Конфликт между игроками и президентом «Спортинга» возник еще весной, когда Бруну де Карвалью отстранил от работы с командой многих футболистов основного состава.