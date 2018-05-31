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    Сухарев: «Тосно» станет банкротом

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    Защитник «Тосно» Сергей Сухарев заявил, что клуб в ближайшее время может исчезнуть с футбольной карты России.

    «Тосно» вряд ли будет выступать в ФНЛ
    «Тосно» вряд ли будет выступать в ФНЛ
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  • «Скорее всего, свои денег мы не получим, так как клуб, по всей видимости, обанкротится. Я разговаривал с генеральным директором Матюшенко. Он мне сказал, что сейчас никаких спонсоров нет, а губернатор и его помощники на связь не выходят. Видимо, не хотят заниматься командой. Хотя губернатор нам обещал, что клуб будет в любом случае существовать, обещал погасить все задолженности до конца мая. Но ничего сделано не было. Ни зарплаты, ни премиальных. Никаких подвижек», — цитирует Сухарева «Спорт-Экспресс».

    В среду, 30 мая, «Тосно» не получил лицензию для участия в ФНЛ из-за долгов.

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