Сухарев: «Тосно» станет банкротом

Защитникзаявил, что клуб в ближайшее время может исчезнуть с футбольной карты России.

«Тосно» вряд ли будет выступать в ФНЛ fctosno.ru 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Скорее всего, свои денег мы не получим, так как клуб, по всей видимости, обанкротится. Я разговаривал с генеральным директором Матюшенко. Он мне сказал, что сейчас никаких спонсоров нет, а губернатор и его помощники на связь не выходят. Видимо, не хотят заниматься командой. Хотя губернатор нам обещал, что клуб будет в любом случае существовать, обещал погасить все задолженности до конца мая. Но ничего сделано не было. Ни зарплаты, ни премиальных. Никаких подвижек», — цитирует Сухарева «Спорт-Экспресс».

В среду, 30 мая, «Тосно» не получил лицензию для участия в ФНЛ из-за долгов.