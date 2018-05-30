Стадион «Динамо» планируется ввести в эксплуатацию до конца года

в Москве планируется ввести в эксплуатацию до конца 2018 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

«Мы смогли полностью при реконструкции сохранить облик стадиона "Лужники", построили стадион "Спартак", до конца года будет введён стадион "Динамо", — цитирует Хуснуллина агентство городских новостей "Москва".

Ранее старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов сзаявил, что стадион "Динамо" может быть введен в эксплуатацию в апреле 2018 года.

Согласно проекту, "ВТБ Арена — Центральный стадион 'Динамо' объединит под одной крышей два объекта: открытую большую и закрытую малую спортивные арены. Общая вместимость футбольного стадиона составит 26 тысяч 319 посадочных мест.