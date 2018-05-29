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    Евдокимов возглавил «Ротор-Волгоград»

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    Экс-наставник «Оренбурга» Роберт Евдокимов возглавил «Ротор-Волгоград», сообщил генеральный директор клуба Андрей Рекечинский.

    Роберт Евдокимов
    Роберт Евдокимов
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  • «Это молодой амбициозный тренер, надеюсь, он поможет "Ротору" вернуть былую славу», — цитирует Рекечинского «Волгоградская правда».

    «Вчера я встречался с губернатором. "Ротор-Волгоград" должен быть вершиной футбольной пирамиды региона, примером для молодёжи, чтобы футболом занималось столько же детей, сколько и во времена моей учебы в местном колледже олимпийского резерва. А задача команды проста – побеждать в каждом матче», — отметил Евдокимов.

    Рекечинский озвучил более конкретную цель волгоградской команды – занять в следующем сезоне ФНЛ место в первой восьмерке.

    Напомним, ранее руководство волгоградского клуба решило не продлевать контракт с Сергеем Павловым, который не смог выполнить поставленную задачу и занять по итогам минувшего сезона ФНЛ место выше 15-го.

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