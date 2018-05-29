Евдокимов возглавил «Ротор-Волгоград»

Экс-наставник «Оренбурга»возглавил «Ротор-Волгоград», сообщил генеральный директор клуба

«Это молодой амбициозный тренер, надеюсь, он поможет "Ротору" вернуть былую славу», — цитирует Рекечинского «Волгоградская правда».

«Вчера я встречался с губернатором. "Ротор-Волгоград" должен быть вершиной футбольной пирамиды региона, примером для молодёжи, чтобы футболом занималось столько же детей, сколько и во времена моей учебы в местном колледже олимпийского резерва. А задача команды проста – побеждать в каждом матче», — отметил Евдокимов.

Рекечинский озвучил более конкретную цель волгоградской команды – занять в следующем сезоне ФНЛ место в первой восьмерке.

Напомним, ранее руководство волгоградского клуба решило не продлевать контракт с Сергеем Павловым, который не смог выполнить поставленную задачу и занять по итогам минувшего сезона ФНЛ место выше 15-го.