«Рома» подписала контракт с Чоричем

Анте Чорич
asroma.com
Контракт с 21-летним игроком рассчитан до конца июня 2023 года.
Сумма трансфера составила 6 миллионов евро. Хорватский клуб сохранил за собой право на 10% или 2 миллиона евро, если «Рома» расстанется с футболистом до июня 2020 года.
В минувшем сезоне чемпионата Хорватии Чорич отметился тремя голами в 21 матче за «Динамо».
UFFICIALE 📋— AS Roma (@OfficialASRoma) 28 de maio de 2018
L’#ASRoma perfeziona l’ingaggio di Ante Coric 🐺
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