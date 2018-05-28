«Рома» подписала контракт с Чоричем

Полузащитник «Динамо» Загребперешел в «Рому», сообщает официальный сайт итальянского клуба.

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Контракт с 21-летним игроком рассчитан до конца июня 2023 года.

Сумма трансфера составила 6 миллионов евро. Хорватский клуб сохранил за собой право на 10% или 2 миллиона евро, если «Рома» расстанется с футболистом до июня 2020 года.

В минувшем сезоне чемпионата Хорватии Чорич отметился тремя голами в 21 матче за «Динамо».