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    Иньеста: с вином навстречу Подольски

    Реакция прессы на переход Андреса Иньесты в японский «Виссел Кобе»

    Барселона Футбол Испании
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    Иньеста начинает японский этап своей великой карьеры
    Иньеста начинает японский этап своей великой карьеры
    «Виссел Кобе»
    Легенда «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста заключил соглашение с японским «Виссел Кобе». Приводим реакцию СМИ на этот переход.

    Иньеста совместит футбол и вино

    «Ранее Андрес Иньеста опубликовал в своем аккаунте в Twitter, как он пожимает руки Хироси Микитани — миллиардерового исполнительного директора компании Ракутен и президента "Виссел Кобе" — на борту частного самолета японца. Хотя детали соглашения с 34-летним футболистом все еще неизвестны, ожидается, что оно оценивается в миллионы долларов, а также включает в себя покупку миллионов бутылок вина от личного бренда игрока. Бодега Иньеста — крупнейший производитель этой продукции в испанской Кастилье-Ла Манча», — пишут в материале CNN Юэн Маккирди и Джеймс Гриффитс.


    «На данный момент "Кобе" занимает шестое место в первой японской Джей-лиге после того, как в 2017 году финишировал на девятой строчке... Согласно публикации The Drinks Business в 2016 году, Бодега Иньеста, которую развивают сам полузащитник и его отец, на что были потрачены доходы от первого контракта футболиста в "Барселоне", производит 1,2 млн бутылок в год, из которых 65 процентов идет на экспорт».

    «По прибытии в Кобе хавбека ожидает совершенно другой образ жизни в сравнении с его средиземноморским бытом, к которому он привык в столице Каталонии: это шестой самый большой город в Японии с населением в 1,5 млн человек, который находится недалеко от соразмерных ему Осаки и Киото на юго-западной части главного острова страны Хонсю. Пока нет ни слова о том, как региональные деликатесы будут сочетаться с винами Бодега Иньеста, на которые вскоре возникнет внезапный спрос».

    Японская миссия Иньесты

    «Спустя всего неделю после того, как он снял футболку "Барселоны" в последний раз, полузащитника ожидал парад перед восемью тысячами болельщиков в его новом доме — стадионе "Виссел Кобе" "Нойвир": в футболке с восьмым номером на спине, его встретили с испанскими флагами и приветствием: "Добро пожаловать... Волшебник прибывает в Кобе". Новичок команды поблагодари фанатов за радушный прием и заверил, что прибыл с большим энтузиазмом работать, учиться и помочь коллективу добиться прогресса, чтобы однажды выиграть чемпионский титул, а также победить в азиатской Лиге чемпионов. Он также добавил, что сейчас вернется в Испанию для подготовки к ЧМ-2018, после чего вернется и приложит силы для успехов клуба», — цитирует его Marca.


    «В свою очередь, Хироси Микитани выразил убеждение, что с приходом Иньесты уровень японской лиги значительно вырастет, и это усилит популярность футбола среди детей и взрослых. "Кобе" еще никогда не завершал первенство выше шестого места, поэтому для Андреса улучшить этот показатель станет большой задачей, когда его летний отпуск подойдет к концу. А пока что он возвращается в Европу, дабы сосредочиться на малой задаче в финальной части мундиаля вместе со сборной Испании".

    Не первый и не последний

    'Легенда Барселоны — одно из самых больших имен в мировом футболе, кто не будет первой звездой в истории японской лиги... В 31 год там появился Гари Линекер, но его карьера в Нагое (1992-94) вышла ограниченной из-за травм, в то время, как Зико продемонстрировал, что ему все еще есть, что предложить на поле, ведь он стал постоянным бомбардиром Касимы Антлерз (1991-94). В 2014-15 в Сересо Осаку перебрался Диего Форлан, однако по итогам первого же сезона вместе с командой вылетел из первой японского лиги', — рассказывает AS.

    В бесконечность и дальше: «Барса» попрощалась с Иньестой Все подробности последнего матча легендарного полузащитника за каталонский клуб «Куда успешнее прошла карьера Дунги в "Дзубило Ивате", где он провел четыре года (1995-98) и в 1997 году стал чемпионом, а Христо Стоичков, пусть и не выиграл трофей в "Касиве Рейсол", но отметился хорошей результативностью в виде 12 голов в 27 матчах. Иньеста — не первый экс-игрок "Барселоны", который перешел в "Кобе", поскольку 1996-97 годах там же выступал Микаэль Лаудруп, который помог скромному клубу подняться в элитный дивизион, тогда как Леонардо использовал игры за "Касиму Антлерз" в 1994-96 годах (30 голов в 49 матчах) для того, чтобы перейти в Европу — там он успел успешно защищать цвета ПСЖ и "Милана". Между тем, сейчас в "Кобе" Андреса уже ожидает Лукас Подольски, перешедший в этот коллектив год назад — соответствующее сообщение немецкий нападающий оставил в своем аккаунте в Twitter».


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