Иньеста: с вином навстречу Подольски

«Ранее Андрес Иньеста опубликовал в своем аккаунте в Twitter, как он пожимает руки Хироси Микитани — миллиардерового исполнительного директора компании Ракутен и президента "Виссел Кобе" — на борту частного самолета японца. Хотя детали соглашения с 34-летним футболистом все еще неизвестны, ожидается, что оно оценивается в миллионы долларов, а также включает в себя покупку миллионов бутылок вина от личного бренда игрока. Бодега Иньеста — крупнейший производитель этой продукции в испанской Кастилье-Ла Манча», — пишут в материале CNN Юэн Маккирди и Джеймс Гриффитс.

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani...🇯🇵⚽ ✈️ 🌍

