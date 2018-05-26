Иньеста: с вином навстречу Подольски

Иньеста совместит футбол и вино

«Ранее Андрес Иньеста опубликовал в своем аккаунте в Twitter, как он пожимает руки Хироси Микитани — миллиардерового исполнительного директора компании Ракутен и президента "Виссел Кобе" — на борту частного самолета японца. Хотя детали соглашения с 34-летним футболистом все еще неизвестны, ожидается, что оно оценивается в миллионы долларов, а также включает в себя покупку миллионов бутылок вина от личного бренда игрока. Бодега Иньеста — крупнейший производитель этой продукции в испанской Кастилье-Ла Манча», — пишут в материале CNN Юэн Маккирди и Джеймс Гриффитс.

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani...🇯🇵⚽ ✈️ 🌍

Heading to my new home, with my friend 🇯🇵⚽ ✈️ 🌍 pic.twitter.com/xeXBw4GYfc — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) May 23, 2018

«На данный момент "Кобе" занимает шестое место в первой японской Джей-лиге после того, как в 2017 году финишировал на девятой строчке... Согласно публикации The Drinks Business в 2016 году, Бодега Иньеста, которую развивают сам полузащитник и его отец, на что были потрачены доходы от первого контракта футболиста в "Барселоне", производит 1,2 млн бутылок в год, из которых 65 процентов идет на экспорт».

«По прибытии в Кобе хавбека ожидает совершенно другой образ жизни в сравнении с его средиземноморским бытом, к которому он привык в столице Каталонии: это шестой самый большой город в Японии с населением в 1,5 млн человек, который находится недалеко от соразмерных ему Осаки и Киото на юго-западной части главного острова страны Хонсю. Пока нет ни слова о том, как региональные деликатесы будут сочетаться с винами Бодега Иньеста, на которые вскоре возникнет внезапный спрос».

Японская миссия Иньесты

«Спустя всего неделю после того, как он снял футболку "Барселоны" в последний раз, полузащитника ожидал парад перед восемью тысячами болельщиков в его новом доме — стадионе "Виссел Кобе" "Нойвир": в футболке с восьмым номером на спине, его встретили с испанскими флагами и приветствием: "Добро пожаловать... Волшебник прибывает в Кобе". Новичок команды поблагодари фанатов за радушный прием и заверил, что прибыл с большим энтузиазмом работать, учиться и помочь коллективу добиться прогресса, чтобы однажды выиграть чемпионский титул, а также победить в азиатской Лиге чемпионов. Он также добавил, что сейчас вернется в Испанию для подготовки к ЧМ-2018, после чего вернется и приложит силы для успехов клуба», — цитирует его Marca.

«В свою очередь, Хироси Микитани выразил убеждение, что с приходом Иньесты уровень японской лиги значительно вырастет, и это усилит популярность футбола среди детей и взрослых. "Кобе" еще никогда не завершал первенство выше шестого места, поэтому для Андреса улучшить этот показатель станет большой задачей, когда его летний отпуск подойдет к концу. А пока что он возвращается в Европу, дабы сосредочиться на малой задаче в финальной части мундиаля вместе со сборной Испании".

Не первый и не последний

'Легенда Барселоны — одно из самых больших имен в мировом футболе, кто не будет первой звездой в истории японской лиги... В 31 год там появился Гари Линекер, но его карьера в Нагое (1992-94) вышла ограниченной из-за травм, в то время, как Зико продемонстрировал, что ему все еще есть, что предложить на поле, ведь он стал постоянным бомбардиром Касимы Антлерз (1991-94). В 2014-15 в Сересо Осаку перебрался Диего Форлан, однако по итогам первого же сезона вместе с командой вылетел из первой японского лиги', — рассказывает AS.

В бесконечность и дальше: «Барса» попрощалась с Иньестой Все подробности последнего матча легендарного полузащитника за каталонский клуб «Куда успешнее прошла карьера Дунги в "Дзубило Ивате", где он провел четыре года (1995-98) и в 1997 году стал чемпионом, а Христо Стоичков, пусть и не выиграл трофей в "Касиве Рейсол", но отметился хорошей результативностью в виде 12 голов в 27 матчах. Иньеста — не первый экс-игрок "Барселоны", который перешел в "Кобе", поскольку 1996-97 годах там же выступал Микаэль Лаудруп, который помог скромному клубу подняться в элитный дивизион, тогда как Леонардо использовал игры за "Касиму Антлерз" в 1994-96 годах (30 голов в 49 матчах) для того, чтобы перейти в Европу — там он успел успешно защищать цвета ПСЖ и "Милана". Между тем, сейчас в "Кобе" Андреса уже ожидает Лукас Подольски, перешедший в этот коллектив год назад — соответствующее сообщение немецкий нападающий оставил в своем аккаунте в Twitter».