В бесконечность и дальше: «Барса» попрощалась с Иньестой

Встреча заключительного, 38-го тура Примеры противне имела турнирного значения, – каталонцы взяли золото досрочно.

Исключительную важность поединку придавало то, что одна из легенд «Барселоны» Андрес Иньеста в последний раз в карьере играл за каталонский клуб.

Иньеста провел в «Барселоне» 22 года. 16 из них, играя за основную команду, капитаном которой он был последние три года.

Он выиграл в сине-гранатовой футболке 32 трофея, включая 9 чемпионатов Испании, 6 Кубков и 7 Суперкубков страны, 4 Лиги чемпионов.

Долгие проводы

Подготовка к масштабным проводам началась заранее. «Барса» выпустила специальный комплект формы, посвященный Иньесте.

Он и есть футбол. Иньеста уходит Обзор СМИ и комментарии после непростого решения капитана «Барселоны» На футболке восьмой номер, под которым всю карьеру в каталонском клубе выступал Андрес, был перевернут в горизонтальное положение, символизируя знак бесконечности.

Под знаком бесконечности проходили и проводы Андреса. Хэштегом в соцсетях к постам о прощальном матче Иньесты стал #infinit8Iniesta, а перед «Камп Ноу» посетителей встречала огромная, лежащая на боку восьмерка.

Накануне матча «Барселона» устроила прощальный вечер чествования Иньесты, в котором приняли участие много игроков, раньше выступавших за «Барселону», вроде Хави, Дани Алвеса и Самюэля Это'О.

Хави не мог сдержать эмоций

Была и пресс-конференция, на которой Иньеста рассказал, что хочет вернуться в «Барселону» в качестве тренера.

Надеюсь, что в будущем смогу вернуться в «Барселону, потому что это мой дом, в котором я счастлив. Я начинаю интересоваться работой тренером, но еще несколько лет хочу насладиться футболом как игрок. Андрес Иньеста

Капитан «Барселоны» подарил музею Месси свою футболку с посланием: «Для меня было удовольствием и гордостью играть рядом и разделить с тобой так много великих моментов. Ты единственный такой, ты номер один. Спасибо за все».

Iniesta’s message on his shirt to #Messi in his museum «It has been a pleasure & a pride to play by your side and share so many great moments together. There's no one like you, you're number one. Thanks for everything” #WeAreMessi pic.twitter.com/U9w5etcFYY — Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) 17 мая 2018 г.

Накануне матча "Барселона" выпустила большое видео, в котором о том, какой замечательный игрок Андрес Иньеста рассказывают бывшие и действующие звезды мирового футбола: : Хави, Буффон, ван дер Саар, Капелло, дель Боске, Тотти, Гвардиола, Недвед, Надаль, Роналдиньо и многие другие.

Партнеры по команде также не скупились на похвалу — целиком и полностью заслуженную.

Прощальный матч

Перед матчем каталонский клуб анонсировал гигантский перформанс, посвященный Иньесте, на матч с "Реал Сосьедадом", призывая болельщиков придти на стадион и принять участие в нем.

Today will be a very special day at the Camp Nou#infinit8iniesta pic.twitter.com/vghc1S92Qc — FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 20 мая 2018 г.

Нужно ли говорить, что в жизни все вышло еще более впечатляюще и красочно, чем на компьютерной симуляции.

Гигантская надпись "Иньеста навсегда", выложенная на трибунах, сразу давала понять, кому посвящен этот вечер. И, естественно, 8-й номер, как знак бесконечности.

Игроки "Реал Сосьедада" устроили на "Камп Ноу" почетный коридор — для "Барселоны", ставшей чемпионом, но и, в первую очередь, для ее капитана.

Pre-match guard of honor for Iniesta and FCB.

Classy Real Sociedad. pic.twitter.com/m3pjY5FH4T — totalBarça (@totalBarca) 20 мая 2018 г.

Сама встреча, после пышного перформанса и трогательного прощания смотрелась блекло — единственный мяч был забит Коутиньо во втором тайме, а Месси вышел на замену лишь на 67-й минуте, скорее всего для того, чтобы Андрес Иньеста передал ему свою капитанскую повязку, уходя с поля.

Самого юбиляра поменяли на 80-й минуте и он сполна насладился овациями в свой адрес, обнимаясь на прощанье с партнерами по команде, соперниками и даже судьями, пока трибуны распевали: "Иньеста, Иньеста...".

Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona) 20 Май 2018 в 1:36 PDT

Неудивительно, что покинув поля, герой вечера не смог сдержать эмоций. Да и кто бы смог?

The End 💔’#infinit8iniesta pic.twitter.com/wqPtX6C71Y — A 7 ℳ E D | أ ح م دْ (@Ya7madi) 20 мая 2018 г.

Потехи час

Когда матч, наконец кончился, начались торжественные мероприятия — музыкальное и световое шоу в честь чемпионства "Барселоны" и прощания с Иньестой.

Торжественный коридор на этот раз был персональный — для одного Андреса Иньесты.

Капитан "Барселоны" взял микрофон и произнес последние слова в статусе игрока каталонского клуба, поблагодарив партнеров по команде, болельщиков и всех-всех-всех...

Сегодня трудный день, но это чудесные 22 года. Гордость и удовольствие защищать и представлять эту эмблему, лучшую в мире. Спасибо всем моим товарищам по команде, всем и каждому. Я буду скучать по всем очень сильно. Спасибо фанатам, за всю вашу любовь, за все, что заставили чувствовать меня с того момента как я пришел сюда мальчиком, а ухожу мужчиной. Вы навсегда в моем сердце Андрес Иньеста

Каталонскому клубу вручили последний в карьеры Иньесты чемпионской кубок. Сначала над головами игроков взмыл трофей, а потом и сам Андрес — к счастью, никто никого и ничего не уронил.

Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona) 21 Май 2018 в 3:33 PDT

Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona) 20 Май 2018 в 3:13 PDT

👏👏 They have lifted the league trophy and the Copa del Rey, now it's time for @andresiniesta8 #InfinitIniesta pic.twitter.com/VIaikXR3SH — FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 20 мая 2018 г.

Кончилось все праздничным салютом, за которым с большим удовольствием наблюдал герой вечера.

P.S.

Но на самом деле, это был еще не конец. Когда все торжества отгремели, а все болельщики и большая часть репортеров разошлись, Андрес Иньеста вышел на опустевшее поле, босиком прошелся по траве «Камп Ноу», на котором провел 16 сезонов, и присел в центральом круге, прощаясь с ареной и клубом в одиночестве.

Футболист последний раз ушел с поля как футболист «Барсы» только в половину второго ночи.

Иньеста покинул «Барселону», но не закончил карьеру игрока. Прежде, чем он вернется на «Камп Ноу» тренером, он хочет еще немного поиграть в футбол.