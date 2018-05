С караваем. «Реал» и «Ливерпуль» уже в Киеве

«Реал»

Зинедин Зидан привез в Киев всех сильнейших, в том числе Криштиану Роналду, который не играл с 6 мая, когда травмировал голеностоп в «класико» с «Барселоной», а также Дани Карвахаля и Иско, пропустивших ответный полуфинал с «Баварией».

В заявку «бланкос» были включены 24 человека, то есть все имеющиеся игроки основного состава: вратари Кейлор Навас, Кико Касилья и Лука Фернандес, защитники Дани Карвахаль, Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Тео Эрнандес, Ашраф Хакими, полузащитники Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич, Дани Себальос, а также нападающие Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бейл, Лукас Васкес и Борха Майораль.

Приземлившись в аэропорту «Борисполь», «сливочные» отправились в гостиницу «Опера», где их уже ожидали несколько тысяч фанатов. Впрочем, все они остались без селфи и автографов.

«Опера» прекрасно знакома Серхио Рамосу — именно здесь сборная Испании праздновала победу на Евро-2012.

«Вся информация, касающаяся подробностей проживания испанского клуба у нас — конфиденциальная. Это требование тим-менеджера "Реала". Единственный медиаресурс, для которого сделано исключение — их клубное ТВ», — рассказал руководитель отдела продаж «Оперы» Андрей Вирченко. «Могу вам лишь сказать, что предварительное решение о том, что один из финалистов Лиги чемпионов будет жить в нашем отеле, было принято еще пару лет назад — сразу после того, как Киев был выбран местом проведения финала. Тут, я думаю, свою роль сыграло то обстоятельство, что у нас — огромный опыт приема футбольных команд. А где-то с месяц назад, когда "Реал" играл в полуфинале с "Баварией", к нам приезжали представители мадридского клуба, все посмотрели и приняли окончательное решение: "Если пройдем в финал — остановимся у вас". Собственно, испанцам наш отель хорошо знаком. Сборная Испании жила у нас четыре дня перед финалом Евро-2012, и потом праздновали победу на гала-ужине в отеле. Жили у нас испанцы и в 2015-м, перед отборочной игрой чемпионата Европы с Украиной. Так что тут были и Рамос, и Иско, и Начо. А Модрич гостил у нас совсем недавно, прошлой осенью — со сборной Хорватии. Кстати, одной из первых команд, которая побывала в нашем отеле, был "Манчестер Юнайтед" в 2007 году с молодым тогда еще Роналду».

По словам Вирченко, все номера, которые были предложены на выбор «Реалу», — одноместные. «Это абсолютно нормальная практика для большинства команд, а тем более для клубов топ-уровня, бюджеты которых не ограничены. Как и приезд вместе с ними клубного шеф-повара, которому разрешается работать на кухне отеля. Кстати, еще одно обязательное требование: отдельное помещение для питания команды, чтобы они там не пересекались с другими постояльцами».

Если «Реал» будет жить на улице Богдана Хмельницкого, то «Ливерпуль» — в двух шагах от бронзового Хмельницкого. Английский клуб поселился в 5-звездочном InterContinental на Михайловской площади.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» прибыл в столицу Украины чуть раньше своих мадридских коллег. Команда совершила посадку в аэропорту «Жуляны» и была приятно удивлена теплой встречей — Мохамеда Салаха у трапа самолета ждали девушки в национальных костюмах с огромным караваем. Также лучшему бомбардиру английской Премьер-лиги вручили букет цветов – он оказался единственным из игроков «Ливерпуля», кому достался «подарок».

После торжественной встречи в аэропорту футболисты отправились в гостиницу InterContinental. Там их ждали сотни охотников за автографами, которые, правда, остались без «улова».

Мерсисайдцы остались довольны теплым приемом

В Киев тренерский штаб «Ливерпуля» взял всех сильнейших, за исключением травмированных Окслейда-Чемберлена (связки колена), Гомеса (голеностоп) и Матипа (бедро). А вот Джан, долгое время боровшийся с собственной спиной, и Милнер будут в строю.

Полностью заявка «красных» выглядит следующим образом: Лорис Кариус, Натаниэл Клайн, Вирджил ван Дейк, Жоржиньо Вейналдум, Деян Ловрен, Джеймс Милнер, Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Джордан Хендерсон, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Садио Мане, Адам Лаллана, Симон Миньоле, Эмре Джан, Эндрю Робертсон, Дэнни Ингс, Доминик Соланке, Натаниэл Филлипс, Кёртис Джонс, Дэнни Уорд, Бенджамин Вудбёрн, Рафаэл Камашу, Трент Александер-Арнольд.

В случае победы медали получат все эти парни, а также... Филиппе Коутиньо. Да, да, боссы «Ливерпуля» решили отметить вклад бразильца, несмотря на его отъезд в «Барселону» в начале января. Если трофей отправится в Англию, то в столице Каталонии будет на один повод отпраздновать больше.

Киев

У кого взять автограф? С этим у болельщиков, посетивших в эти дни Киев, точно не будет проблем. За день до финала состоится турнир с участием легенд мирового футбола.

Выступят четыре команды:

Друзья Андрея Шевченко: Александр Шовковский, Евгений Левченко, Зеедорф Кларенс, Билли Уингроу, Джереми Линч, Ия Андрущак. Тренерами команды станут Виталий и Владимир Кличко.

Легенды «Реала»: Ежи Дудек, Сальгадо, Альваро Арбелоа, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Кристиан Карамбе, Макелеле, Камбьяссо, Миятович, Давор Шукер. Тренер команды: Эмилио Бутрагеньо.

Легенды «Ливерпуля»: Дэвид Джеймс, Владимир Шмицер, Патрик Бергер, Макманаман, Джейсон Макейтир, Луис Гарсия, Робби Фаулер. Тренером выступит Иан Раш.

Легенды Лиги чемпионов: Витор Байя, Жозе Бозингва, Марсель Десаи, Марко Матерацци, Алекс Скотт, Деку, Гаиска Мендьета, Селия Шашич, Хенрик Ларссон, игроки Adidas Young Champions. Тренер: Рууд Гуллит.

Турнир будет состоять из двух полуфинальных поединков, матча за третье место и финала, каждый из которых будет включать два тайма по 15 минут. Команды будут играть 5 на 5. В перерывах между играми посетители «Фестиваля чемпионов» смогут взять автографы и сделать селфи.

🙌 4️⃣ teams of heroes. Which would you want to join?

The ULTIMATE CHAMPIONS TOURNAMENT: LIVE on our Facebook page at 15:00 CET. 🤩#UCLfinal pic.twitter.com/lORtpHzjZ0 — #UCLfinal (@ChampionsLeague) 25 мая 2018 г.

Вообще на «Фестивале чемпионов» можно будет занять себя различными интересностями. Фан-зона открылась еще 24 мая — в этот день можно было сделать селфи с главными футбольными трофеями – женской и мужской Лиги чемпионов — и послушать группы «ДахаБраха» и «ТНМК». 25 мая после турнира легенд выступят Kill the Buzz, Hаrdwell, а в день финала — Fontaliza, Carte Blanche, Indytronics, DJ Omnia.

В фан-зоне телеканалов «Футбол 1/2» болельщиков ждут автографсессии с амбассадорами УЕФА: легендарным игроком «Милана» и сборной Бразилии Кафу, а также звездами «Ливерпуля» Владимиром Шмицером и Луисом Гарсией. Все три экс-футболиста, напомним, играли в финале Лиги чемпионов в Стамбуле.

Потусить с фанатами команд можно в двух местах: «Реала» – возле Дворца Украина, «Ливерпуля» – в парке Шевченко.

Day 1 at the Champions Festival 😎

Friday's line-up is 👌 KO at 11.00 local time! pic.twitter.com/DLlGYPcQ6i — #UCLfinal (@ChampionsLeague) 24 мая 2018 г.

К слову, по поводу транспорта болельщикам переживать не стоит — весь коммунальный транспорт будет работать на три часа дольше. И наземный, и метрополитен. Кроме того, для болельщиков предусмотрен бесплатный проезд в коммунальном транспорте на время проведения финала.

А вот по поводу безопасности — можно. 24 мая неизвестные в масках атаковали болельщиков «Ливерпуля». Инцидент произошел в районе 20:30 по местному времени в одном из ресторанов. Группа из 20 хулиганов атаковала болельщиков «Ливерпуля», находившихся в заведении – в них полетели стулья, столы, осколки разбившегося стекла. Поклонники английской команды получили порезы и раны головы и шеи.

Позднее 50-летний болельщик Джейсон Фрост рассказал Mirror, что на мирно ужинавших британцев напали, «будто стая собак». Согласно информации на вечер четверга, киевская полиция по итогам происшествия арестовала двух нападавших и как минимум одного фаната «Ливерпуля». Хотя последний заявил, что «ничего не делал и просто ужинал».

Не повезло и другим поклонникам мерсисайдцев — около 1000 фанатов не смогли вылететь в Киев из-за спора английской туристической компании и авиационных властей Украины. «Компания World Choice Sports заказала рейсы для наших фанатов, однако они были отменены из-за спора между туристической компанией города Уиднес и авиационными властями Украины о размере самолетов.Наряду с официальными лицами из Ливерпульского аэропорта имени Джона Леннона, городского совета Ливерпуля, УЕФА и властей Киева наш футбольный клуб пытается решить данный вопрос и будет продолжать делать это до тех пор, пока все способы не будут исчерпаны», – говорится в сообщении «красных».