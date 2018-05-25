Мане приобрел 300 футболок «Ливерпуля» для жителей родной деревни

Вингер «Ливерпуля»отправил 300 футболок своей команды в сенегальскую деревню Бамбали.

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Футболист рассчитывает, что жители Бамбали смогут посмотреть финал Лиги чемпионов, где «Ливерпуль» сыграет с «Реалом».

«Я помню финал 2005 года между "Ливерпулем" и "Миланом". Сначала 3:0, затем 3:3 и пенальти. Никогда этого не забуду. Мы смотрели этот матч в Бамбали с моим хорошим другом. Когда счет стал 3:0 в пользу "Милана", он расстроился и ушел. А когда вернулся, счет уже был 3:3. Он по сей день не может в это поверить.

Я тогда не болел за "Ливерпуль", я был фанатом "Барселоны". Если бы мне тогда сказали, что однажды и я буду играть в финале, я бы не поверил. Надеюсь, мы победим.

Мой друг, его зовут Юссуф Диатта, по-прежнему живет в Бамбали. На днях мы общались, и он просил, чтобы на этот раз мы не проигрывали 0:3.

В день финала в деревне никто не будет работать. Там все еще живет моя семья — мама и дядя. Все они будут смотреть игру. Всего в деревне проживают 2000 человек. Я приобрел для ребят 300 футболок. А когда вернусь летом, надеюсь показать всем чемпионскую медаль.

Для всего футбола в целом было бы хорошо, если бы победил "Ливерпуль". Так думают не все в мире, конечно. Фанаты "Реала", "Эвертона" и "МЮ" с "МанСити" были бы против. А все остальные, считаю, будут болеть за нас. Мы уважаем "Реал". Будет непросто, но мы сделаем все возможное», — сказал Мане в интервью The Guardian.