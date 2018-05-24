Сарри недоволен поведением руководства «Наполи»

Бывший главный тренер «Наполи»недоволен поведением руководства «партенопейцев» сообщает Il Mattino.

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Сразу после ухода Сарри неаполитанский клуб объявил о том, что его заменит Карло Анчелотти.

Экс-тренер «Наполи» считает, что его уволили, чтобы освободить место для Анчелотти.

«Я не заслужил, чтобы меня вот так "ликвидировали", наблюдая за этим по ТВ. За эти три года мне пришлось вытерпеть все», — сказал Сарри.

По данным Sportitalia, в четверг Сарри прилетит в Лондон и проведет переговоры с руководством «Челси». Напомним, еще одним претендентом на Сарри считается «Зенит».