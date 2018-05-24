ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Урош СпаичПреемник Гранквиста. «Краснодар» сделал ставку на Спаича
  • 14:02
    • На бой Гассиев — Усик претендут Россия, Латвия, Великобритания и Австралия
  • 13:36
    • Смолов тренируется по индивидуальной программе
  • 13:21
    • Левников возглавил судейский комитет РФС
  • 13:12
    • Выбран девиз сборной России на ЧМ-2018
    Все новости спорта

    Сарри недоволен поведением руководства «Наполи»

  • подписаться
    •
    Бывший главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри недоволен поведением руководства «партенопейцев» сообщает Il Mattino.

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • Сразу после ухода Сарри неаполитанский клуб объявил о том, что его заменит Карло Анчелотти.

    Экс-тренер «Наполи» считает, что его уволили, чтобы освободить место для Анчелотти.

    «Я не заслужил, чтобы меня вот так "ликвидировали", наблюдая за этим по ТВ. За эти три года мне пришлось вытерпеть все», — сказал Сарри.

    По данным Sportitalia, в четверг Сарри прилетит в Лондон и проведет переговоры с руководством «Челси». Напомним, еще одним претендентом на Сарри считается «Зенит».

  • По теме
  • «Зенит» на выданье: Семаку или Сарри?
  • Вчера в 02:28
    •
  • Прогноз
  • «Сантос» — «Реал Гарсиласо»
  • 1,70
  • Завтра в 01:15
    •
    Наполи Серия A Футбол Италии Трансферы Челси Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь Серии А
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Названы лучшие автомобильные марки и модели 2018 годаСамые надёжные люксовые автомобили 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бразильцы не заметят перуанцев
  • «Сантос» — «Реал Гарсиласо». Прогноз и ставки
  • 1,70
    •
  • Сможет ли «Эстудиантес» выйти в плей-офф КЛ?
  • «Эстудиантес» — «Насьональ». Прогноз и ставки
  • 1,88
    •
  • Сможет ли «Хьюстон» впервые завладеть инициативой?
  • «Хьюстон» — «Голден Стэйт». Прогноз и ставки
  • 1,83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Столичные» вышли в финал Кубка Стэнли Хоккей Овечкин ждал этого 13 лет. «Вашингтон» — в финалеТриумф «Вашингтона» в седьмом матче против «Тампы» — в обзоре СМИ 10:060
  • 12:24
    • Российские волейболистки победили немок в матче Лиги наций
  • 12:15
    • «Манчестер Сити» отправил на ЧМ-2018 рекордное количество игроков
  • 11:24
    • Бюджет «Спартака» на будущий год не изменится
    Хоккеисты «Вашингтона» Хоккей НХЛ. «Вашингтон» «разбил» «Тампу» в седьмом матчеВсе о седьмом матче финальной серии Восточной конференции 07:190
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Павлюченкова идет дальше
  • 4,58
    •
  • 13:54
    • Овечкин — третий в истории НХЛ по голам в одном плей-офф среди россиян
  • 13:51
    • На следующем исполкоме РФС могут принять реформу Кубка России
  • 13:46
    • «Магнитка» проведет сбор в Германии
    Забивака и Эрнан Креспо Футбол Дневник ЧМ-2018: Петиция Найнгголана, поющий Уилл Смит и борьба с дронамиДайджест последних новостей о приближающемся мундиале 02:490
  • 11:13
    • Файзулин: У меня ржавчина на левом колене
  • 11:01
    • Японский «Виссел Кобе» объявил о трансфере Иньесты
  • 10:49
    • Бюджет «Локомотива» не нуждается в увеличении, заявил Мещеряков
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие