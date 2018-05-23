Анчелотти возглавил «Наполи»

Футбольный клубофициально объявил о назначениина должность главного тренера команды.

Соглашение 58-летнего специалиста рассчитано на три года с зарплатой около 6,5 миллионов евро за сезон.

Последним местом работы экс-наставника «Ювентуса», «Милана», «Челси» и «ПСЖ» была «Бавария», откуда он был уволен прошлой осенью из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона-2017/18.

Ранее президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис поблагодарил за работу прежнего тренера Маурицио Сарри, который может продолжить свою карьеру в «Челси» или «Зените».

Сарри возглавлял «Наполи» с 2015 года. Под его руководством команда дважды завоевала серебро чемпионата Италии.