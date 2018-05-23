ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Факундо ФеррейраФорвард одного касания
  • 20:08
    • Сарри покинул «Наполи»
  • 18:57
    • Конте не собирается подавать в отставку
  • 16:26
    • СМИ: «Спартак» и «Локомотив» претендуют на защитника «Зальцбурга»
  • 19:40
    • Третьяк: Все идет к тому, что с Воробьевым будет продлен контракт
    Все новости спорта

    Анчелотти возглавил «Наполи»

  • подписаться
    •
    Футбольный клуб «Наполи» официально объявил о назначении Карло Анчелотти на должность главного тренера команды.

  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 2000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!

    Соглашение 58-летнего специалиста рассчитано на три года с зарплатой около 6,5 миллионов евро за сезон.

    Последним местом работы экс-наставника «Ювентуса», «Милана», «Челси» и «ПСЖ» была «Бавария», откуда он был уволен прошлой осенью из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона-2017/18.

    Ранее президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис поблагодарил за работу прежнего тренера Маурицио Сарри, который может продолжить свою карьеру в «Челси» или «Зените».

    Сарри возглавлял «Наполи» с 2015 года. Под его руководством команда дважды завоевала серебро чемпионата Италии.

  • По теме
  • «Зенит» на выданье: Семаку или Сарри?
  • 02:28
    •
  • Прогноз
  • «Гремио» — «Дефенсор Спортинг»
  • 1,76
  • Завтра в 01:15
    •
    Наполи Серия A Футбол Италии Зенит РФПЛ Футбол России Челси Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь Серии А
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Топ-10 автомобилей, которые могут исчезнуть с рынкаЛучшие автомобильные интерьеры 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мушкетеры» удержат лидерство в своем квартете
  • «Гремио» — «Дефенсор Спортинг». Прогноз и ставки
  • 1,76
    •
  • «Серро Портеньо» оставит «Монагас СК» на последнем месте
  • «Серро Портеньо» — «Монагас СК». Прогноз и ставки
  • 1,83
    •
  • «Тампа-Бэй» или «Вашингтон». Кто составит компанию «Вегасу» в финале Кубка Стэнли?
  • «Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1,74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Юрий Семин и Мануэл Фернандеш Футбол Жаркое лето СеминаВсе о трансферной кампании чемпиона России 13:480
  • 18:48
    • Талалаев может возглавить «Уфу»
  • 18:18
    • «Арсенал» может подписать вратаря «Байера»
  • 16:51
    • Срна заявил об уходе из «Шахтера»
    Унаи Эмери сделает «Арсенал» тактически более гибким Футбол «Арсенал» безвозвратно прощается с футболом ВенгераЧего ожидать от Эмери в «Арсенале»? 05:330
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Австралийское и российское дерби в Страсбуре
  • 4,22
    •
  • 19:53
    • «Ювентус» может обменять Манджукича на Бонавентуру
  • 19:24
    • ХК «Динамо» переедет на новую арену после Нового года
  • 19:14
    • КХЛ запретила Ягру завершить карьеру в «Авангарде»
    Сергей Семак Футбол «Зенит» на выданье: Семаку или Сарри?Последние новости о выборе нового тренера питерского «Зенита» 02:280
  • 16:37
    • «Зенит» пригласит Сарри на экскурсию в Санкт-Петербург
  • 15:50
    • Агент подтвердил возможный трансфер защитника «Барселоны» в «Локомотив»
  • 14:48
    • «Краснодар» объявил о договоренности по трансферу Спаича
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие