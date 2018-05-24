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    «Анжи» хочет занять место «Амкара» в РФПЛ

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    Махачкалинский «Анжи» направил в РФС письмо, в котором выразил готовность заменить «Амкар» в следующем сезоне.

    «Анжи-Арена»
    «Анжи-Арена»
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  • Ранее появилась информация о том, что пермяки могут сняться с чемпионата из-за финансовых проблем или переехать в Нижний Новгород.

    Напомним, «Анжи» проиграл в стыковых матчах «Енисею», а «Амкар» победил в «стыках» «Тамбов».

    «Наш клуб действительно направлял письмо на имя Алаева А.А. и Прядкина С.Г.

    В письме мы заявили о готовности ФК "Анжи" принять участие в чемпионате России среди команд РФПЛ в сезоне- 2018/19 в случае, если какой-либо из клубов не пройдет процедуру лицензирования и не получит разрешение на участие в новом сезоне.

    "Анжи" соответствующую процедуру прошел успешно и такую лицензию имеет», — цитирует «Спорт-Экспресс» пресс-службу махачкалинского клуба.

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