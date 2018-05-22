«Валенсия» продлили контракт с защитником

Хосе Луис Гайя
twitter.com/jose_gaya
В договоре игрока прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро.
«Я абсолютно уверен в амбициозности планов "Валенсии" и очень счастлив. Мы продолжаем расти. Впереди у нас новый вызов — мы с нетерпением ждем возможности сыграть в Лиге чемпионов», — цитирует Гайя пресс-служба клуба.
Напомним, Гайя — воспитанник «Валенсии». Он дебютировал за основной состав «летучих мышей» в 2012 году.
В прошлом сезоне 22-летний игрок провел за клуб 38 матчей, отдав 3 голевые передачи и получив 11 желтых карточек.
💬 @jose_gaya: «Confío mucho en este proyecto ambicioso e ilusionante, estoy muy feliz» ☺🦇— Valencia CF (@valenciacf) 22 мая 2018 г.
➡ https://t.co/YPJQyCBy8J#Gayà2023 pic.twitter.com/vVLTHHYig5