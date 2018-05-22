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    «Валенсия» продлили контракт с защитником

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    «Валенсия» объявила о продлении контракта с защитником Хосе Луисом Гайя до лета 2023 года.

    Хосе Луис Гайя
    Хосе Луис Гайя
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  • В договоре игрока прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро.

    «Я абсолютно уверен в амбициозности планов "Валенсии" и очень счастлив. Мы продолжаем расти. Впереди у нас новый вызов — мы с нетерпением ждем возможности сыграть в Лиге чемпионов», — цитирует Гайя пресс-служба клуба.

    Напомним, Гайя — воспитанник «Валенсии». Он дебютировал за основной состав «летучих мышей» в 2012 году.

    В прошлом сезоне 22-летний игрок провел за клуб 38 матчей, отдав 3 голевые передачи и получив 11 желтых карточек.


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