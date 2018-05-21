Тарханов подтвердил свой уход с поста главного тренера «Урала»

Главный тренер «Урала»сообщил, что останется в команде в качестве консультанта и советника президента клуба по спортивным делам.

В то же время должность наставника «шмелей» займет экс-наставник «Тосно» Дмитрий Парфенов.

«Парфенов станет главным тренером "Урала", а я останусь в роли консультанта. Я буду отвечать за детско-юношеский футбол, у нас есть молодежная команда.

Основной команде буду помогать по селекции, но на тренерской скамейке меня не будет. Я буду советником президента по спортивным делам», — цитирует Тарханова ТАСС.

Парфенов сменит Тарханова в «Урале»

«Урал» закончил чемпионат России сезона 2017/18 на 12-м месте в турнирной таблице.