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    Тарханов подтвердил свой уход с поста главного тренера «Урала»

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    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов сообщил, что останется в команде в качестве консультанта и советника президента клуба по спортивным делам.

    Александр Тарханов
    Александр Тарханов
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  • В то же время должность наставника «шмелей» займет экс-наставник «Тосно» Дмитрий Парфенов.

    «Парфенов станет главным тренером "Урала", а я останусь в роли консультанта. Я буду отвечать за детско-юношеский футбол, у нас есть молодежная команда.

    Основной команде буду помогать по селекции, но на тренерской скамейке меня не будет. Я буду советником президента по спортивным делам», — цитирует Тарханова ТАСС.

    Парфенов сменит Тарханова в «Урале»

    «Урал» закончил чемпионат России сезона 2017/18 на 12-м месте в турнирной таблице.

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