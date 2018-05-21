Тарханов подтвердил свой уход с поста главного тренера «Урала»

Александр Тарханов
ФК «Урал»
В то же время должность наставника «шмелей» займет экс-наставник «Тосно» Дмитрий Парфенов.
«Парфенов станет главным тренером "Урала", а я останусь в роли консультанта. Я буду отвечать за детско-юношеский футбол, у нас есть молодежная команда.
Основной команде буду помогать по селекции, но на тренерской скамейке меня не будет. Я буду советником президента по спортивным делам», — цитирует Тарханова ТАСС.
Парфенов сменит Тарханова в «Урале»
«Урал» закончил чемпионат России сезона 2017/18 на 12-м месте в турнирной таблице.