«Зенит» предложил Сарри контракт на 7 млн евро в год

Главный тренер «Наполи»заявил, что постарается принять решение о своем будущем в ближайшее время.

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Президент клуба Аурелио де Лаурентис требует от тренера дать ответ о своем будущем как можно быстрее.

«Президент "Наполи" сказал, что время вышло? Он в какой-то степени прав, потому что должен планировать следующий сезон. Над ответом я подумаю вместе с семьей, постараюсь сделать это быстро. Если я уйду из "Наполи", то это точно будет не итальянская команда», — приводит Calciomercato слова Сарри.

По данным La Gazzetta dello Sport, «Зенит» предложил Сарри контракт с зарплатой более 7 млн евро в год, чтобы убедить его возглавить команду.

Сарри не планирует переезжать в РФПЛ

Накануне итальянские СМИ сообщили, что специалист не заинтересован в работе на посту главного тренера «Зенита», даже если ему предложат зарплату в размере 9 млн евро в год.