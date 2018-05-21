ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Густав Нюквист празднует первый гол в ворота ШвейцарииЗащитили титул. Швеция в финале чемпионата мира дожала Швейцарию по буллитам
  • 08:25
    • Парфенов сменит Тарханова в «Урале»
  • 08:02
    • Шарапова вернулась в топ-30 рейтинга WTA
  • 07:56
    • Карпин ничего не знает о будущем Мирзова в «Ростове»
  • 07:38
    • У Смолова есть договоренность с Галицким
    Все новости спорта

    «Зенит» предложил Сарри контракт на 7 млн евро в год

  • подписаться
    •
    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри заявил, что постарается принять решение о своем будущем в ближайшее время.

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • Президент клуба Аурелио де Лаурентис требует от тренера дать ответ о своем будущем как можно быстрее.

    «Президент "Наполи" сказал, что время вышло? Он в какой-то степени прав, потому что должен планировать следующий сезон. Над ответом я подумаю вместе с семьей, постараюсь сделать это быстро. Если я уйду из "Наполи", то это точно будет не итальянская команда», — приводит Calciomercato слова Сарри.

    По данным La Gazzetta dello Sport, «Зенит» предложил Сарри контракт с зарплатой более 7 млн евро в год, чтобы убедить его возглавить команду.

    Сарри не планирует переезжать в РФПЛ

    Накануне итальянские СМИ сообщили, что специалист не заинтересован в работе на посту главного тренера «Зенита», даже если ему предложат зарплату в размере 9 млн евро в год.

  • По теме
  • Шесть тренеров для «Зенита»
  • 12/05/2018 в 21:35
    •
  • Прогноз
  • «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»
  • 1,81
  • Завтра в 03:00
    •
    Наполи Серия A Футбол Италии Трансферы Зенит РФПЛ Футбол России Челси Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь Серии А
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые ненадежные кроссоверы 2018 годаСамые доступные автомобили с турбомоторами в 2018 году
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вашингтон» сравняет счет в серии с «Тампой-Бэй»
  • «Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 1,81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фернандо Торрес Футбол Примера и Серия А: 3 вещи, которые Вы могли упуститьНепримечательные, но значимые события финального тура 07:040
  • 07:27
    • «Голден Стэйт» разгромил «Хьюстон» и вышел вперед в серии
  • 02:00
    • «Вегас» победил «Виннипег» и стал первым финалистом Кубка Стэнли
  • 00:25
    • Швеция обыграла Швейцарию в финале чемпионата мира по хоккею
    Хоккеисты «Вегаса» Хоккей НХЛ. «Вегас» — в финале плей-оффВсе о пятом матче финальной серии Западной конференции 07:140
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Разборки на финише
  • 12,72
    •
  • 00:36
    • Скрипченко извинился перед фанатами «Анжи» за вылет в ФНЛ
  • 00:16
    • Месси стал первым в истории пятикратным обладателем «Золотой бутсы»
  • 23:53
    • «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в прощальном матче Иньесты
    Партнеры по команде качают Буффона Футбол Единственный и неповторимый: Буффон простился с ТуриномВсе о прощальном матче Джанлуджи Буффона за «Ювентус» Вчера в 20:560
  • 23:45
    • «Интер» одолел «Лацио» и вышел в Лигу чемпионов
  • 23:15
    • «Реал» обыграл «Фенербахче» и стал победителем Евролиги
  • 22:54
    • «Енисей» проиграл «Анжи», но вышел в РФПЛ
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие