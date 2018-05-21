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    Сампаоли: Выбрал игроков, больше всего подходящих к нашему стилю игры

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    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал, как выбирал игроков для итоговой заявки на чемпионат мира.

    Хорхе Сампаоли
    Хорхе Сампаоли
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    «Мы утвердили эту заявку после долгого и тщательного анализа. Игроки, которых я вызвал, больше всего подходили к нашему стилю игры.

    Например, мы вызвали Кристиана Ансальди, потому что он универсальный защитник и может играть на обоих флангах», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Сампаоли.

    Напомним, Аргентина сыграет в группе D со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).

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