Сампаоли: Выбрал игроков, больше всего подходящих к нашему стилю игры

Главный тренер сборной Аргентинырассказал, как выбирал игроков для итоговой заявки на чемпионат мира.

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Паредес и Икарди не попали в окончательный состав сборной Аргентины на ЧМ-2018

«Мы утвердили эту заявку после долгого и тщательного анализа. Игроки, которых я вызвал, больше всего подходили к нашему стилю игры.

Например, мы вызвали Кристиана Ансальди, потому что он универсальный защитник и может играть на обоих флангах», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Сампаоли.

Напомним, Аргентина сыграет в группе D со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).