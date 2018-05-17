Раньери покинет пост главного тренера «Нанта»

Экс-тренер «Лестера»покинет пост наставника «Нанта» по окончании сезона, сообщил президент французского клуба

Раньери возглавил «Нант» летом прошлого года, подписав контракт на два сезона. Перед заключительным туром чемпионата Франции команда занимает 10-е место в турнирной таблице.

«От вас ничего нельзя скрыть. На прошлой неделе мы встретились со спонсорами, Клаудио всех поблагодарил. Мы должны сказать ему спасибо за проделанную работу. Конечно, мы сожалеем, но такова жизнь», — сказал Кита, которого цитирует L'Equipe.

На протяжении тренерской карьеры Раньери возглавлял итальянские «Интер», «Рому», «Ювентус», «Парму», «Фиорентину», «Наполи», «Кальяри», испанские «Валенсию» и «Атлетико», лондонский «Челси», «Лестер», «Монако» и сборную Греции.

По данным France Football, руководство «Нанта» видит в качестве замены Раньери бывшего тренера сборной Германии Юргена Клинсмана.