ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Раньери покинет пост главного тренера «Нанта»

    Нант Лига 1 Футбол Франции Трансферы Календарь Лиги 1
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Клаудио Раньери
    На фото:Клаудио Раньери
    Экс-тренер «Лестера» Клаудио Раньери покинет пост наставника «Нанта» по окончании сезона, сообщил президент французского клуба Вальдемар Кита.

    Раньери возглавил «Нант» летом прошлого года, подписав контракт на два сезона. Перед заключительным туром чемпионата Франции команда занимает 10-е место в турнирной таблице.

    «От вас ничего нельзя скрыть. На прошлой неделе мы встретились со спонсорами, Клаудио всех поблагодарил. Мы должны сказать ему спасибо за проделанную работу. Конечно, мы сожалеем, но такова жизнь», — сказал Кита, которого цитирует L'Equipe.

    На протяжении тренерской карьеры Раньери возглавлял итальянские «Интер», «Рому», «Ювентус», «Парму», «Фиорентину», «Наполи», «Кальяри», испанские «Валенсию» и «Атлетико», лондонский «Челси», «Лестер», «Монако» и сборную Греции.

    По данным France Football, руководство «Нанта» видит в качестве замены Раньери бывшего тренера сборной Германии Юргена Клинсмана.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Трансферный дайджест. 8-14 мая
  • Где продолжит карьеру Руни, сколько хочет зарабатывать Умтити, какой еще вариант появился у Иньесты и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Испорченный праздник. «Парк де Пренс» попрощался с Моттой и Эмери
  • Поражение «Пари Сен-Жермен» от «Ренна» — в обзоре СМИ
    •
  • 15/05
    • ЦСКА интересуется Балотелли
  • 14/05
    • Эмери — лучший тренер Лиги 1, Неймар и Мбаппе – лучшие игроки
  • 13/05
    • Президент «Пари Сен-Жермен» на 2000 процентов уверен в Неймаре
  • 13/05
    • «Монако» одолел «Сент-Этьен», ПСЖ уступил «Ренну»
  • 11/05
    • Неймар не продается, заявили в ПСЖ
  • 11/05
    • «Марсель» ушел от поражения в матче с «Генгамом»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Домашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Шейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаТео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Александр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Алекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн
    Подробный разбор
  • Марадона в Белоруссии: Свадебный генерал для брестского «Динамо»
  • Все подробности о том, как аргентинская легенда оказалась во главе белорусского клуба
    •
  • Уже перешли. Трансферы, которые состоялись до лета
  • Горецка, Винисиус Жуниор, Кейта и еще десять игроков, которые уже сменили клубы
    •
  • 10 лучших моментов Бундеслиги сезона 2017/2018
  • Итоги сезона в Бундеслиге
    •
  • 15 минут террора. «Спортинг» подвергся нападению вандалов
  • Около 50 человек вторглись на территорию клубной базы и спровоцировали хаос
    •
  • Гончаренко – лучший: 4 подтверждения
  • Второе место его команды не случайно
    •
  • Борьба за второе место
  • Итоги сезона в АПЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия против Канады. Ждем напряженный и не очень результативный поединок
  • Россия — Канада. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 17 мая
  • 1,92
    •
  • Сравняет ли «Тампа-Бэй» счет в серии с «Вашингтоном»?
  • «Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 18 мая
  • 1,88
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 09:27
    • РФПЛ готова к введению системы идентификации болельщиков
  • 09:12
    • «Челси» оштрафован за поведение игроков в матче с «Хаддерсфилдом»
  • 08:57
    • Гризманн признан лучшим игроком финала Лиги Европы
  • 08:46
    • Габи: Я должен проглотить свои слова о том, что Лига Европы – дерьмо
  • 08:35
    • «Атлетико» получит от УЕФА 26,6 млн евро
  • 08:09
    • Черчесов: Дзюба начал забивать – и мы его пригласили
  • Симеоне надоело проигрывать финалы
  • Победа «матрасников» в финале Лиги Европы — в нашем обзоре прессы
    • 01:58
  • 01:11
    • Симеоне: Это победа, добытая упорным трудом и настойчивостью
  • 00:49
    • Гарсия: «Атлетико» — прекрасная команда, и нам нечего стыдиться этого поражения
  • 00:36
    • Хуанфран: В следующем году снова сыграем в финале
  • 00:28
    • Гризманн: Я многие годы работал, чтобы насладиться моментом
  • 00:02
    • Товен: Мы очень хорошо начали матч, но первый гол надломил нас
  • 23:56
    • Рами: Первый гол во многом предопределил судьбу матча
  • 23:36
    • «Атлетико» — победитель Лиги Европы сезона 2017/18
  • 23:33
    • Футболист «Кальяри» дисквалифицирован на шесть месяцев
  • 23:30
    • Черчесов: Глушаков меня понял, никаких разногласий не было
  • 23:24
    • «Спартак» интересуется полузащитником «Интернасьонала»
  • 23:01
    • Кузьмин попрощался с «Рубином»
  • 22:54
    • Пайет получил травму в финале Лиги Европы
  • 22:10
    • Черчесов: Остановить Салаха нам поможет опыт игры против Месси
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус