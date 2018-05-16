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    Игроки «Спортинга» отказываются выступить в финале Кубка страны из-за нападения

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    Раздевалка «Спортинга» после атаки
    На фото:Раздевалка «Спортинга» после атаки
    Игроки лиссабонского «Спортинга» отказываются играть в финале Кубка Португалии против «Авеша», который запланирован на 20 мая, сообщает O Jogo.

    Это решение связано с нападением на команду. Во вторник, 15 мая, около 50 фанатов в капюшонах проникли на базу команды и атаковали игроков и членов тренерского штаба.


    Серьезные повреждения получил нападающий «Спортинга» Бас Дост, которому было нанесено несколько ран на голове.


    Игроки отказались разговаривать с президентом клуба Бруну де Карвалью, прибывшим на базу после известия о нападения.

    Футболисты покинули территорию базы в сопровождении полиции, так как не чувствуют себя защищёнными от возможного повторного покушения.

    Руководство «Спортинга» и португальского футбола уже выступило с осуждениями случившегося и заявило о намерении найти виновных в совершённом преступлении.

    «Спортинг» перед последнем туром чемпионата Португалии претендовал с «Бенфикой» на второе место в турнирной таблице, которое даёт путёвку в Лигу чемпионов.

    «Бенфика» в последнем туре одержала победу, что не позволило бы сопернику опередить её в таблице уже не при каких раскладах. «Спортинг» в своём матче с «Маритиму» проиграл со счётом 1:2.

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