Игроки «Спортинга» отказываются выступить в финале Кубка страны из-за нападения

На фото: Раздевалка «Спортинга» после атаки twitter.com/OGuiadoFutebol

Игроки лиссабонскогоотказываются играть в финале Кубка Португалии против «Авеша», который запланирован на 20 мая, сообщает O Jogo.

Это решение связано с нападением на команду. Во вторник, 15 мая, около 50 фанатов в капюшонах проникли на базу команды и атаковали игроков и членов тренерского штаба.

Серьезные повреждения получил нападающий «Спортинга» Бас Дост, которому было нанесено несколько ран на голове.

When ‘fans’ attack their own players like happened at Sporting. This is Bas Dost’ head injury. #idiots pic.twitter.com/y5uAqhGjeg — Kristof Terreur 📰 (@HLNinEngeland) 15 мая 2018 г.

Игроки отказались разговаривать с президентом клуба Бруну де Карвалью, прибывшим на базу после известия о нападения.

Футболисты покинули территорию базы в сопровождении полиции, так как не чувствуют себя защищёнными от возможного повторного покушения.

Руководство «Спортинга» и португальского футбола уже выступило с осуждениями случившегося и заявило о намерении найти виновных в совершённом преступлении.

«Спортинг» перед последнем туром чемпионата Португалии претендовал с «Бенфикой» на второе место в турнирной таблице, которое даёт путёвку в Лигу чемпионов.

«Бенфика» в последнем туре одержала победу, что не позволило бы сопернику опередить её в таблице уже не при каких раскладах. «Спортинг» в своём матче с «Маритиму» проиграл со счётом 1:2.