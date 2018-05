Игроки «Спортинга» отказываются выступить в финале Кубка страны из-за нападения

Игроки лиссабонскогоотказываются играть в финале Кубка Португалии против «Авеша», который запланирован на 20 мая, сообщает O Jogo.

Это решение связано с нападением на команду. Во вторник, 15 мая, около 50 фанатов в капюшонах проникли на базу команды и атаковали игроков и членов тренерского штаба.

Серьезные повреждения получил нападающий «Спортинга» Бас Дост, которому было нанесено несколько ран на голове.

When ‘fans’ attack their own players like happened at Sporting. This is Bas Dost’ head injury. #idiots pic.twitter.com/y5uAqhGjeg