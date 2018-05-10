Кришито хорошо запомнились победные матчи против «Спартака» и ЦСКА

Капитан «Зенита»рассказал о прощальной игре за петербургскую команду, которая пройдет 13 мая. Соперником «сине-бело-голубых» станет «СКА-Хабаровск».

«Да, я помню абсолютно все, что происходило здесь в течение семи прекрасных лет. Я провел в Петербурге отличное время. Хочу еще раз поблагодарить болельщиков. Я уже делал это через Инстаграм, но хочу еще раз выразить им благодарность за поддержку, которую я чувствовал на протяжении семи лет. Я провел в России действительно удивительное время.

Наиболее удачных моментов было несколько. Самые главные, безусловно, трофеи. Два чемпионата, Кубок России, два Суперкубка страны — я выиграл пять трофеев в футболке "Зенита". Все это я запомню навсегда. Останутся в памяти также матчи против главных конкурентов — встречи против "Спартака", ЦСКА, в которых мы выигрывали. Хочу вспомнить также момент, когда я получил серьезную травму, и ту заботу, которую я получил от руководства клуба и всего персонала, и которая помогла мне быстро восстановиться.

Если смотреть на результаты, то этот сезон можно назвать самым сложным. Год получился действительно очень тяжелым. Но я очень доволен тем, что болельщики поддерживают нас в этом сезоне как никогда. На домашних и на выездных матчах мы видим огромное количество наших болельщиков. Насколько я знаю, на воскресном матче ожидается миллионный болельщик. Хочу поблагодарить еще раз всех тех, кто поддерживает нас на стадионе даже в таких сложных ситуациях.

Наша задача — победить, чтобы закончить чемпионат на позитивной ноте. Моя же персональная мотивация будет очень высока, эмоции меня будут переполнять. Это неизбежно после того, как ты провел более 220 матчей за клуб. Будет тяжело и команде, и мне», — приводит слова Кришито официальный сайт «Зенита».