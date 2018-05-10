ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Кришито хорошо запомнились победные матчи против «Спартака» и ЦСКА

    Зенит СКА-Хабаровск РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Доменико Кришито
    На фото:Доменико Кришито
    Капитан «Зенита» Доменико Кришито рассказал о прощальной игре за петербургскую команду, которая пройдет 13 мая. Соперником «сине-бело-голубых» станет «СКА-Хабаровск».

    «Да, я помню абсолютно все, что происходило здесь в течение семи прекрасных лет. Я провел в Петербурге отличное время. Хочу еще раз поблагодарить болельщиков. Я уже делал это через Инстаграм, но хочу еще раз выразить им благодарность за поддержку, которую я чувствовал на протяжении семи лет. Я провел в России действительно удивительное время.

    Наиболее удачных моментов было несколько. Самые главные, безусловно, трофеи. Два чемпионата, Кубок России, два Суперкубка страны — я выиграл пять трофеев в футболке "Зенита". Все это я запомню навсегда. Останутся в памяти также матчи против главных конкурентов — встречи против "Спартака", ЦСКА, в которых мы выигрывали. Хочу вспомнить также момент, когда я получил серьезную травму, и ту заботу, которую я получил от руководства клуба и всего персонала, и которая помогла мне быстро восстановиться.

    Если смотреть на результаты, то этот сезон можно назвать самым сложным. Год получился действительно очень тяжелым. Но я очень доволен тем, что болельщики поддерживают нас в этом сезоне как никогда. На домашних и на выездных матчах мы видим огромное количество наших болельщиков. Насколько я знаю, на воскресном матче ожидается миллионный болельщик. Хочу поблагодарить еще раз всех тех, кто поддерживает нас на стадионе даже в таких сложных ситуациях.

    Наша задача — победить, чтобы закончить чемпионат на позитивной ноте. Моя же персональная мотивация будет очень высока, эмоции меня будут переполнять. Это неизбежно после того, как ты провел более 220 матчей за клуб. Будет тяжело и команде, и мне», — приводит слова Кришито официальный сайт «Зенита».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Надежды, убитые травмой
  • Прощание «Зенита» с выпавшим из-за травм из футбола игроком — в нашем обзоре прессы
    •
  • Главные матчи Великой Отечественной войны
  • Футбольные игры, от которых стынет кровь в жилах
    •
  • 10/05
    • «Рубин» подал в УЕФА заявку на лицензирование
  • 10/05
    • Помощником Манчини в сборной Италии станет Пирло
  • 10/05
    • «Тосно» может получить в управление стадион «Петровский»
  • 10/05
    • СМИ: Жена Манчини прилетит в Санкт-Петербург для переговоров с «Зенитом»
  • 10/05
    • Агент опроверг интерес «Спартака» к Калиничу
  • 09/05
    • «Тосно» и «Авангард» объявили стартовые составы
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Джанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Евгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубе«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Александр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?
    Подробный разбор
  • Сыграно с душой: «Тосно» завоевал Кубок России
  • Реакция СМИ на финал Кубка России, прошедший на «Волгоград Арене»
    •
  • «Шахтер» взял Кубок Украины и установил рекорд
  • «Динамо» нужен новый вратарь?
    •
  • Надежды, убитые травмой
  • Прощание «Зенита» с выпавшим из-за травм из футбола игроком — в нашем обзоре прессы
    •
  • Три трофея — серые будни для одних, выход в финал — сказка для других
  • Реакция прессы на завоевание ПСЖ Кубка Франции
    •
  • Главные матчи Великой Отечественной войны
  • Футбольные игры, от которых стынет кровь в жилах
    •
  • Десять крупнейших трансферов в пяти сильнейших лигах Европы в сезоне 2017/18
  • Говорят, что успех невозможно купить, но некоторые клубы все же пробуют
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Окажет ли сборная Чехии сопротивление России?
  • Чехия — Россия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 10 мая
  • 1,70
    •
  • Экспресс дня. Завоюет ли Селезнев первый трофей в Турции?
  • Прогнозы и ставки на футбол 10 мая
  • 5,50
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 14:37
    • СМИ: Жена Манчини прилетит в Санкт-Петербург для переговоров с «Зенитом»
  • 13:44
    • Чалов рассматривается Черчесовым в состав сборной России на ЧМ-2018
  • 13:42
    • Агент опроверг интерес «Спартака» к Калиничу
  • 13:31
    • «Рубин» подал в УЕФА заявку на лицензирование
  • 13:17
    • Дзюба: Луческу надо было дать еще один год
  • 12:24
    • Помощником Манчини в сборной Италии станет Пирло
  • 11:54
    • Газзаев видит в стартовом составе сборной России всего три железные позиции
  • 11:35
    • Защитник сборной Англии получил травму колена
  • 11:03
    • Дзюба очень ждал игры с «Зенитом»
  • 10:52
    • «Тосно» может получить в управление стадион «Петровский»
  • 10:20
    • «Арсенал» впервые за 34 года пропустил 50 голов в одном сезоне АПЛ
  • 10:04
    • Глава ПФЛ практически не видит сговоров по договорным матчам
  • 09:50
    • «Реал» готовит предложение по трансферу голкипера «Ромы»
  • Продолжит ли «Марсель» борьбу за топ-3 в Лиге 1?
  • «Генгам» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 11 мая
    • 1,87Завтра в 21:45
  • 09:40
    • Иньеста рассматривает все варианты, кроме европейских
  • 09:28
    • Дзюба наслаждается атмосферой в тульском «Арсенале»
  • 09:14
    • Главный тренер «Порту» может возглавить «Эвертон»
  • 08:54
    • «Бока Хуниорс» стал 33-кратным чемпионом Аргентины
  • 08:39
    • Погребняк: Для «Тосно» в вопросе лицензии еще не поздно все исправить
  • 08:24
    • СМИ: На время проведения ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус