Черчесов — в пятерке самых высокооплачиваемых тренеров ЧМ-2018

Как сообщает Mundo Deportivo, в сборной России Черчесов зарабатывает 2,5 миллиона евро в год.
Стоит отметить, что Черчесов получает больше, чем чемпион Европы Фернанду Сантуш (сборная Португалии, 2,18 миллиона евро в год), наставник сборной Англии Гарет Саутгейт (1,9 миллиона) и тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли (1,77 миллиона)
По данным источника, лидером данного рейтинга является наставник сборной Германии Йоахим Лев.
Топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров ЧМ-2018
1. Йоахим Лев (Германия) — 3,8 млн евро в год
2. Тите (Бразилия) — 3,4 млн евро
3. Дидье Дешам (Франция) — 3,4 млн евро
4. Хулен Лопетеги (Испания) — 2,9 млн евро
5. Станислав Черчесов (Россия) — 2,5 млн евро
Самая низкая зарплата среди главных тренером команд-участниц ЧМ-2018 у наставника сборной Сенегала Алиу Сиссе (0,2 миллиона евро в год).