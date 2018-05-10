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    Черчесов — в пятерке самых высокооплачиваемых тренеров ЧМ-2018

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    Станислав Черчесов
    На фото:Станислав Черчесов
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вошел в пятерку самых высокоплачиваемых тренеров команд-участниц чемпионата мира-2018.

    Как сообщает Mundo Deportivo, в сборной России Черчесов зарабатывает 2,5 миллиона евро в год.

    Стоит отметить, что Черчесов получает больше, чем чемпион Европы Фернанду Сантуш (сборная Португалии, 2,18 миллиона евро в год), наставник сборной Англии Гарет Саутгейт (1,9 миллиона) и тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли (1,77 миллиона)

    По данным источника, лидером данного рейтинга является наставник сборной Германии Йоахим Лев.

    Топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров ЧМ-2018

    1. Йоахим Лев (Германия) — 3,8 млн евро в год
    2. Тите (Бразилия) — 3,4 млн евро
    3. Дидье Дешам (Франция) — 3,4 млн евро
    4. Хулен Лопетеги (Испания) — 2,9 млн евро
    5. Станислав Черчесов (Россия) — 2,5 млн евро

    Самая низкая зарплата среди главных тренером команд-участниц ЧМ-2018 у наставника сборной Сенегала Алиу Сиссе (0,2 миллиона евро в год).

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