Черчесов — в пятерке самых высокооплачиваемых тренеров ЧМ-2018

Главный тренервошел в пятерку самых высокоплачиваемых тренеров команд-участниц чемпионата мира-2018.

Как сообщает Mundo Deportivo, в сборной России Черчесов зарабатывает 2,5 миллиона евро в год.

Стоит отметить, что Черчесов получает больше, чем чемпион Европы Фернанду Сантуш (сборная Португалии, 2,18 миллиона евро в год), наставник сборной Англии Гарет Саутгейт (1,9 миллиона) и тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли (1,77 миллиона)

По данным источника, лидером данного рейтинга является наставник сборной Германии Йоахим Лев.

Топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров ЧМ-2018

1. Йоахим Лев (Германия) — 3,8 млн евро в год

2. Тите (Бразилия) — 3,4 млн евро

3. Дидье Дешам (Франция) — 3,4 млн евро

4. Хулен Лопетеги (Испания) — 2,9 млн евро

5. Станислав Черчесов (Россия) — 2,5 млн евро

Самая низкая зарплата среди главных тренером команд-участниц ЧМ-2018 у наставника сборной Сенегала Алиу Сиссе (0,2 миллиона евро в год).